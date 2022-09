L'une des nouveautés dans le prochain système d'exploitation macOS 13 Ventura d'Apple, qui sortira en octobre, est la seizième version de Safari. Ce frais émoulu navigateur d'Apple peut être téléchargé séparément depuis ce mardi et offre quelques nouvelles fonctions pratiques.

Les groupes d'onglets permettront aux utilisateurs Mac de regrouper de manière synoptique leurs onglets favoris. Ils pourront ensuite y accéder de nouveau rapidement via la colonne de navigation de Safari qui a fait l'objet d'un nouveau concept dans la version 16. Ce qui cependant surtout nouveau, c'est que vous pourrez créer des pages de départ à groupes d'onglets, chacune avec sa propre photo de fond et ses favoris.

Bientôt, vous pourrez également partager les groupes (via l'appli Messages) avec d'autres utilisateurs de macOS Ventura ou des propriétaires d'iPhone ayant exécuté la mise à niveau vers iOS 16. Voilà qui est pratique, si vous souhaitez par exemple délimiter le trajet de vos prochaines vacances.

Autre nouveauté dans Safari 16: la possibilité de synchroniser les paramètres de sites web spécifiques avec tous vos appareils Apple. De plus, il vous sera plus facile de traiter de puissants mots de passe générés par le navigateur. Cela peut par exemple s'avérer utile, lorsque des sites web ne veulent pas accepter certains signes.

