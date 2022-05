Les éditeurs de jeux sont actuellement rachetés activement par des géants technologiques. Pensez à Microsoft qui a absorbé Activision Blizzard en janvier. Le développeur de jeux Electronic Arts semble lui aussi très convoité et se trouverait notamment sur les tablettes d'Apple.

Selon le site web MacRumors, Electronic Arts serait assidûment à la recherche d'un grand partenaire pour une fusion, voire un rachat. Des négociations seraient entre-temps en cours avec plusieurs acteurs, dont Apple, Disney et Amazon. Ces entreprises se refusent à tout commentaire à propos de la nature de ces entretiens, mais on sait qu'Apple accorde beaucoup d'importance au secteur des jeux. En 2019, la marque à la pomme avait ainsi lancé avec Arcade un abonnement payant sur des jeux vidéo.

EA accorderait sa préférence à Disney, avec qui elle avait déjà négocié en mars. Electronic Arts visait à l'époque l'établissement d'un 'lien plus étroit' avec le géant des loisirs plutôt que des accords de licence purs, mais Disney renonça finalement. Peu après, des accords définitifs échouèrent avec NBCUniversal. On ignore si Apple a encore le projet concret de racheter EA.

Electronic Arts est connue pour des titres comme Battlefield, FIFA, The Sims et Dragon Age. Jusqu'à présent, Apple se focalise surtout sur des jeux plus simples que les joueurs peuvent faire tourner sur leur iPhone, iPad et le décodeur Apple TV. Des rumeurs circulent depuis assez longtemps déjà sur le fait que l'entreprise souhaiterait concurrencer les développeurs de véritables jeux haut de gamme pour la PlayStation et la Xbox. Un accord conclu avec EA pourrait assurément accélérer ce projet.

Selon le site web MacRumors, Electronic Arts serait assidûment à la recherche d'un grand partenaire pour une fusion, voire un rachat. Des négociations seraient entre-temps en cours avec plusieurs acteurs, dont Apple, Disney et Amazon. Ces entreprises se refusent à tout commentaire à propos de la nature de ces entretiens, mais on sait qu'Apple accorde beaucoup d'importance au secteur des jeux. En 2019, la marque à la pomme avait ainsi lancé avec Arcade un abonnement payant sur des jeux vidéo.EA accorderait sa préférence à Disney, avec qui elle avait déjà négocié en mars. Electronic Arts visait à l'époque l'établissement d'un 'lien plus étroit' avec le géant des loisirs plutôt que des accords de licence purs, mais Disney renonça finalement. Peu après, des accords définitifs échouèrent avec NBCUniversal. On ignore si Apple a encore le projet concret de racheter EA.Electronic Arts est connue pour des titres comme Battlefield, FIFA, The Sims et Dragon Age. Jusqu'à présent, Apple se focalise surtout sur des jeux plus simples que les joueurs peuvent faire tourner sur leur iPhone, iPad et le décodeur Apple TV. Des rumeurs circulent depuis assez longtemps déjà sur le fait que l'entreprise souhaiterait concurrencer les développeurs de véritables jeux haut de gamme pour la PlayStation et la Xbox. Un accord conclu avec EA pourrait assurément accélérer ce projet.