Comme attendu, Apple a dévoilé avant même la fin du mois une nouvelle génération d'iPad, la dixième déjà. Il s'agit des successeurs du modèle d'entrée de gamme (à partir de 589 euros), et de l'iPad Pro, qui se décline en deux formats d'écran. Le top-modèle absolu sera l'iPad le plus coûteux à ce jour avec un prix de 3.044 euros.

La dixième incarnation de l'iPad 'classique' se décline en plusieurs coloris étonnants, dont le rose et le jaune. L'appareil est équipé d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces d'une résolution de 2.360 x 1.640 pixels et d'une luminosité de 500 nits.

Adieu au port Lightning

Les autres caractéristiques singulières extérieures de l'appareil ont pour nom le capteur Touch ID dans le bouton supérieur, l'appareil photo de 12 mégapixels placé (pour la première fois sur un iPad) à droite et au centre pour permettre des enregistrements vidéo en mode 'paysage', ainsi qu'un connecteur USB-C. Adieu donc au connecteur Lightning qui était une épine dans le pied du Parlement européen notamment, lequel souhaite que tous les appareils portables - petits et moyens - soient équipés d'un port de recharge USB-C d'ici fin 2024.

Apple a en outre équipé son nouvel iPad d'un processeur Bionic A14, de haut-parleurs latéraux (en position 'landscape'), de la possibilité de filmer en qualité 4K, et de Wi-Fi 6. En option, un modèle cellulaire est disponible intégrant la 5G et le support eSIM. En même temps que l'iPad, Apple lance également un Magic Keyboard Folio rénové, permettant d'utiliser l'appareil comme un ordinateur portable semi-complet. Autre point non-négligeable: le nouvel iPad supporte aussi l'Apple Pencil, mais uniquement dans sa première génération. Les prix s'échelonnent de 589 euros pour la version avec Wi-Fi et 64 Go de capacité de stockage jusqu'à 989 euros pour la version à 256 Go, Wi-Fi et 5G.

Plus de précision à propos du Pro

L'iPad Pro s'est aussi offert une cure de jouvence. L'appareil, disponible en tailles d'écran de 11 et 12,9 pouces, est piloté par une puce M2 à CPU octo-coeur qui, selon Apple, est 15 pour cent plus rapide que la M1. Une nouveauté pour quiconque travaille souvent avec un Apple Pencil, c'est le fait que ce stylet numérique est désormais déjà détecté à une distance de 12 millimètres de l'écran. Voilà qui devrait garantir une plus grande précision dans le positionnement et la création d'esquisses et de dessins.

L'iPad Pro. © Apple

L'iPad Pro embarque un appareil photo de 12 mégapixels permettant des communications vidéo dans la partie supérieure, contrairement au nouvel iPad. Le modèle Pro dispose désormais aussi d'un connecteur USB-C au lieu du port Lightning. Autre amélioration: le support des enregistrements vidéo ProRes en qualité 4K à 60 frames par seconde.

Les prix de l'iPad Pro oscillent entre 1.069 euros pour le modèle de 11 pouces et 128 Go jusqu'à pas moins de 3.044 euros pour le top-modèle absolu, à savoir un iPad Pro de 12,9 pouces avec Wi-Fi 6 et 5G, et une capacité de stockage de 2 Téraoctets. Signalons encore que seuls les modèles d'1 et de 2 To d'espace de stockage offre une RAM de 16 Go. Toutes les autres versions doivent se contenter de 8 Go de RAM.

