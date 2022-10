Une écrasante majorité du Parlement européen a approuvé mardi l'introduction d'un chargeur universel pour les smartphones et autres petits appareils électroniques. D'ici fin 2024, ces appareils devront être équipés d'un port USB-C, de sorte que les consommateurs aient la possibilité d'acheter un nouvel appareil avec ou sans chargeur.

Le vote - 602 voix pour, 13 contre et 8 abstentions - valide l'accord dégagé avant l'été par les négociateurs du Parlement et du Conseil (États membres), sur proposition de la Commission. Il devra encore être entériné formellement par le Conseil. Pour la plupart des appareils, les nouvelles règles entreront en vigueur dans les 24 mois.

Ces nouvelles obligations permettront aux consommateurs de réutiliser davantage les chargeurs et d'économiser ainsi jusqu'à 250 millions d'euros par an en évitant l'achat de chargeurs inutiles. Les chargeurs que l'on jette ou que l'on n'utilise plus représentent environ 11.000 tonnes de déchets électroniques par an dans l'UE, selon les services du Parlement.

L'obligation d'un port de charge unique a été un long combat du Parlement. La diversité des types de chargeurs s'était déjà réduite ces dernières années grâce à des engagements volontaires du secteur technologique, mais le modèle unique n'advenait pas, notamment en raison des pressions d'Apple, qui continuait de défendre sa technologie Lightning.

D'ici fin 2024, tous les téléphones portables, tablettes et appareils photos vendus dans l'UE devront donc être équipés d'un port de charge USB Type-C. À partir du printemps 2026, cette obligation concernera également les ordinateurs portables.

"Après presque dix années de combat, une législation contraignante verra donc le jour. Que cela leur plaise ou non, les grands producteurs devront se soumettre à la loi", s'est réjoui l'eurodéputé Marc Tarabella (PS, S&D). Tout comme Hilde Vautmans (Open Vld, RE) ou Tom Vandekendelaere (CD&V, PPE), il souligne l'intérêt pour le confort du consommateur, son portefeuille et l'environnement.

"L'accord demande également à l'Organisation européenne de normalisation d'élaborer des normes harmonisées pour les technologies sans fil d'ici 24 mois, alors que cette technologie est en plein essor", fait observer Saskia Bricmont (Ecolo, Vert/ALE).

La Commission européenne est en outre invitée à vérifier régulièrement si la liste des appareils devant être équipés du port de charge USB-C doit être allongée.

