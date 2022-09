Alors que les adeptes d'Apple attendent avec impatience iOS 16, il s'avère tout aussi important d'installer rapidement d'autres mises à jour. Tant pour MacOS que pour l'iPhone, il existe des patches pour des problèmes de sécurité que des hackers abusent à présent activement.

Il s'agit d'une mise à jour pour macOS Big Sur vers la version 11.7 et pour iOS 16. Dans macOS, il est possible de faire exécuter à une application du code dangereux avec des privilèges du noyau. Apple avertit que la faille est activement abusée.

Cela signifie que des hackers ont activement recours à cette faille pour pirater des Mac. Apple ne donne cependant pas de détails techniques ou d'explications à propos de la façon de détecter un possible piratage.

iOS

Le même avertissement s'applique aussi à iOS, sauf qu'ici, Apple ne dit pas que la faille est pour l'instant activement abusée. En même temps, la mise à jour vers iOS 16 résout une douzaine de problèmes de sécurité avec Contacts, Kernel, MediaLibrary, Safari, Safari Extensions, Shortcuts et Webkit.

iOS 16 est disponible depuis lundi. En tant qu'importante mise à niveau OS, elle offre en plus des correctifs aussi toute une série de nouvelles fonctions du système d'exploitation de l'iPhone.

