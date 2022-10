L'iPhone d'Apple sera équipé d'un connecteur USB-C pour satisfaire à la législation de l'Union européenne. Voilà ce que Greg Joswiak, en charge du marketing de la firme technologique, a déclaré lors d'une conférence organisée par The Wall Street Journal. Il n'a cependant pas précisé quand Apple renoncerait à ses câbles Lightning.

Greg Joswiak a encore insisté sur le fait qu'Apple n'était pas d'accord avec la législation de l'UE prescrivant l'USB-C en tant que norme. Il rappela ainsi que l'UE planchait depuis plus de dix ans déjà sur une législation similaire et avait autrefois eu l'intention d'introduire la norme micro-USB. Si cela s'était produit, Lightning (la norme la plus avancée du point de vue technique, ndlr) et USB-C n'auraient jamais été développés, selon Joswiak.

Apple s'est longtemps opposée à l'obligation européenne en brandissant cet argument. Selon l'entreprise, l'innovation est entravée par l'exigence d'une norme spécifique.

L'UE entend rendre la vie plus facile aux consommateurs et veiller à ce qu'ils ne doivent pas toujours acheter toutes sortes de câbles, mais Apple n'apprécie guère non plus cet argument. Le fabricant de l'iPhone avait précédemment déjà déclaré qu'il existe entre-temps deux normes, à savoir USB-C et Lightning, et que tout le monde dispose des câbles ad hoc. Si Apple migre vers l'USB-C, cela générera par conséquent beaucoup de nouveaux déchets, selon l'entreprise.

Apple est par ailleurs occupée à équiper les iPad, ainsi que des périphériques de ports USB-C. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'iPhone 15, qui sera lancé l'année prochaine, disposera également d'un tel connecteur.

Greg Joswiak a encore insisté sur le fait qu'Apple n'était pas d'accord avec la législation de l'UE prescrivant l'USB-C en tant que norme. Il rappela ainsi que l'UE planchait depuis plus de dix ans déjà sur une législation similaire et avait autrefois eu l'intention d'introduire la norme micro-USB. Si cela s'était produit, Lightning (la norme la plus avancée du point de vue technique, ndlr) et USB-C n'auraient jamais été développés, selon Joswiak.Apple s'est longtemps opposée à l'obligation européenne en brandissant cet argument. Selon l'entreprise, l'innovation est entravée par l'exigence d'une norme spécifique.L'UE entend rendre la vie plus facile aux consommateurs et veiller à ce qu'ils ne doivent pas toujours acheter toutes sortes de câbles, mais Apple n'apprécie guère non plus cet argument. Le fabricant de l'iPhone avait précédemment déjà déclaré qu'il existe entre-temps deux normes, à savoir USB-C et Lightning, et que tout le monde dispose des câbles ad hoc. Si Apple migre vers l'USB-C, cela générera par conséquent beaucoup de nouveaux déchets, selon l'entreprise.Apple est par ailleurs occupée à équiper les iPad, ainsi que des périphériques de ports USB-C. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'iPhone 15, qui sera lancé l'année prochaine, disposera également d'un tel connecteur.