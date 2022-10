Le Conseil européen a donné son ultime agrément en vue d'introduire l'USB-C comme norme universelle après un accord provisoire conclu cet été.

Il s'agit de l'approbation de la directive présentant l'USB-C pour quasiment tous les appareils électroniques à la consommation, tels que les smartphones, tablettes, casques, liseuses électroniques, appareils photo numériques,consoles de jeu, souris et claviers sans fil, ainsi que les systèmes GPS.

Aussi les ordinateurs portables

Des exceptions sont prévues pour les très petits appareils comme les montres connectées, pour lesquelles un connecteur USB-C peut s'avérer trop grand, mais pour les appareils de taille plus moyenne, les fabricants disposent d'un délai de deux ans pour s'adapter. L'important ici, c'est que tous les ordinateurs portables se voient aussi appliquer les nouvelles règles. Leurs fabricants ont quarante mois (à savoir trois ans et quatre mois, donc jusque début 2026 environ) pour migrer vers l'USB-C.

Cet engagement est en préparation depuis plus de dix ans maintenant. Initialement, l'Europe plaida pour une auto-régulation, par laquelle le secteur devait adopter de lui-même un chargeur universel. Ce fut dans un premier temps le micro-USB, puis l'USB-C. Quasiment toutes les grandes marques utilisèrent ce connecteur, à l'exception d'Apple pour l'iPhone. Le tout nouvel iPad recourt cependant bien à l'USB-C.

Accélération

L'obligation légale se fit longtemps attendre, mais on assista cette année à une accélération de la réglementation. Le 26 janvier, un accord unanime des pays membres fut atteint et le 7 juin, un accord provisoire fut conclu entre le Conseil européen et le Parlement européen, qui fut suivi dans la foulée par un accord des pays membres. L'actuelle approbation du Conseil européen devrait être l'agréement final. Les fabricants (surtout Apple) disposent désormais de 24 mois pour se mettre en ordre.

Chargement sans fil

En marge de cette annonce, le Conseil européen fait aussi observer qu'il n'existe pas encore de norme pour ce qui est du chargement sans fil, mais que la Commission européenne examine l'interopérabilité en la matière.

