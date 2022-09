Apple a commencé à produire son iPhone 14, le dernier modèle de smartphone de la société, en Inde. Auparavant, cette production avait lieu principalement en Chine.

Ces derniers temps, la marque américaine avait travaillé avec ses fournisseurs pour augmenter la production de l'usine de Chennai, dans le sud de l'Inde. Le principal fabricant d'iPhones, le groupe technologique taïwanais Foxconn, a ainsi enquêté sur la manière dont les pièces pouvaient être expédiées depuis la Chine. L'assemblage des téléphones a ensuite lieu en Inde.

Les sanctions américaines à l'encontre de la Chine, destinées à réduire la puissance économique du pays, ont en effet poussé Apple à chercher des alternatives. Les confinements stricts dus à la pandémie de coronavirus et qui ont perturbé l'économie chinoise ont également contraint la marque à la pomme à déplacer ses capacités de production ailleurs.

Les relations entre la Chine et l'Amérique sont tendues depuis de nombreuses années. En 2021, le Sénat américain avait d'ailleurs accepté d'énormes investissements pour réduire la puissance économique de la Chine, notamment dans le domaine de la technologie. Le président Joe Biden a également élargi la liste des entreprises chinoises dans lesquelles il n'est plus permis d'investir.

