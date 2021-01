Tout semble indiquer qu'Apple soit proche d'un accord avec Prepear à propos du logo en forme de poire de cette appli de messagerie.

C'est en août que le géant technologique Apple avait intenté un procès à l'encontre de l'appli Prepear pour smartphone. Il s'agit là d'une appli pour iOS et Android permettant de dresser des listes de courses. Or le logo de Prepear a la forme d'une poire et même si selon l'adage populaire, il ne faut pas comparer des pommes et des poires, cela ne plaisait pas à Apple. Selon le géant technologique, le logo s'inspire en effet trop de sa pomme symbolique, ce qui l'incita à déposer une plainte en Justice.

Plusieurs sites signalent à présent que les deux entreprises seraient proches d'un accord. MacRumors écrit que les entreprises ont demandé de postposer l'affaire de trente jours, ce qui indiquerait qu'un accord pourrait être trouvé en dehors du tribunal. Si cette tentative échoue, le procès reprendra automatiquement le 23 janvier 2021.

C'est en août que le géant technologique Apple avait intenté un procès à l'encontre de l'appli Prepear pour smartphone. Il s'agit là d'une appli pour iOS et Android permettant de dresser des listes de courses. Or le logo de Prepear a la forme d'une poire et même si selon l'adage populaire, il ne faut pas comparer des pommes et des poires, cela ne plaisait pas à Apple. Selon le géant technologique, le logo s'inspire en effet trop de sa pomme symbolique, ce qui l'incita à déposer une plainte en Justice.Plusieurs sites signalent à présent que les deux entreprises seraient proches d'un accord. MacRumors écrit que les entreprises ont demandé de postposer l'affaire de trente jours, ce qui indiquerait qu'un accord pourrait être trouvé en dehors du tribunal. Si cette tentative échoue, le procès reprendra automatiquement le 23 janvier 2021.