Après avoir occupé la troisième place une petite année, voici qu'Apple retrouve la position de numéro 1 au classement annuel des entreprises les plus innovantes. Les grandes firmes technologiques dominent du reste ce classement établi par Boston Consulting Group.

13 années durant, Apple a dominé son sujet et ce, jusqu'à l'année dernière, où Alphabet - la société mère de Google - et Amazon la dépassèrent. Mais cette année, Apple reprend la tête du classement des entreprises les plus innovantes établi chaque année par Boston Consulting Group (BCG). Et 'Big tech is back in innovation', titre le rapport. L'innovation paraît en effet non seulement germer dans des jeunes pousses à la progression rapide, mais provient aussi toujours plus d'acteurs technologiques classiques en vue.

Un regard rapide sur le classement est déjà révélateur: l'ensemble du top 10 est occupé par des géants technologiques, dont le numéro un est Apple, suivie par Alphabet et Amazon. Microsoft et Samsung se retrouvent aux places 4 et 5 tout comme l'année dernière. Au 6ème rang figure Huawei, en hausse étonnante, puisque le conglomérat chinois progresse de pas moins de 42 places. Et ce, à un moment où l'entreprise est plus que jamais sous pression. Tout semble indiquer que la guerre géopolitique dans laquelle Huawei est impliquée, fait précisément en sorte que l'entreprise mise plus que jamais sur l'innovation comme échappatoire professionnelle. Huawei semble être aussi l'entreprise qui sollicite le plus de brevets en Europe. Alibaba occupe la 7ème place et enregistre elle aussi une forte progression (+17). IBM, Sony et Facebook clôturent le top 10.

Tesla, Walmart, Nike et Netflix sont les premières firmes non IT faisant partie des entreprises les plus innovantes au monde. Le classement de Boston Consulting Group existe depuis 2005. Chaque année, ses chercheurs prennent dans ce but contact avec quelque 1.500 managers de top-niveau dans le monde. Vous trouverez le rapport complet ici.

© BCG

