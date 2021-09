Les possesseurs d'un iPhone ou d'un iPad pas trop ancien encore peuvent depuis le début de cette semaine télécharger la toute nouvelle version 15 du système d'exploitation pour mobiles d'Apple, qu'il s'agisse d'iOS ou d'iPadOS. Nous vous présentons les principales améliorations apportées aux produits.

Les innovations proposées iOS 15 et iPadOS 15 sont largement placées sous le signe de (l'amélioration de) la communication. C'est ainsi que FaceTime a été particulièrement enrichi, de même que l'appli Messages et la qualité du son des communications. Dans le reste de l'article, nous aborderons principalement la mise à niveau iOS. Pour sa part, le système d'exploitation pour les tablettes d'Apple, iPadOS, intègre dans les grandes lignes les mêmes nouveautés.

SharePlay

Nous connaissons bien FaceTime en tant qu'application de type WhatsApp permettant aux utilisateurs d'Apple de communiquer avec leur famille et amis dans le cadre de communications vidéo. Dans iOS 15, Apple ajoute pas mal de nouvelles possibilités à l'appli, avec de nouvelles fonctions à la fois amusantes et plus professionnelles. Songez notamment à la possibilité de planifier et de partager des conversations FaceTime via un lien web unique, au filtrage de sons d'ambiance dérangeants et de l'audio environnante, de telle sorte que la voix semble venir à l'écran de la direction de la personne qui parle. Mais plus important sans doute est la possibilité pour les fanas d'Apple de 'facetimer' avec des utilisateurs Windows et Android via une interface web. En précisant que ces conversations sont aussi entièrement cryptées. Ce faisant, FaceTime n'est certes pas encore un véritable concurrent de Zoom ou de Microsoft Teams, mais l'appli refait néanmoins une certaine partie de son retard (professionnel).

Un autre groupe d'utilisateurs ne pourra que se féliciter de SharePlay. En effet, il est désormais possible de visionner un film ou une série avec d'autres personnes, d'écouter un nouvel album de musique avec des amis, ou encore de partager un écran, par exemple pour feuilleter ensemble un album de photos.

L'appli Messages a également été enrichie avec une fonction Partager avec toi : tout ce que des personnes partagent avec toi apparaîtra aussi automatiquement dans les applis concernées. Notamment les images dans Photos, les liens dans le navigateur Safari, les chansons dans Musique. Mieux encore, les images d'une conversation spécifique peuvent à présent être présentées sous forme de collage ou de pile, ce qui permet de les retrouver plus rapidement.

Toujours concentré

Certes, tout le monde sait qu'il ne fait pas utiliser son GSM au volant. Mais il existe encore bien d'autres situations dans lesquelles l'utilisateur préfère ne pas être distrait. Avec la nouvelle fonction Focus d'iOS 15, vous pouvez déterminer pour chaque 'activité' les notifications que vous voulez ou ne voulez pas recevoir. Et donc pas seulement au volant, mais aussi lors d'un fitness, d'une lecture, lors d'un jeu ou d'une séance de pleine conscience...

Ces notifications se présentent d'ailleurs sous une autre forme dans iOS 15 par rapport aux systèmes d'exploitation antérieurs. C'est ainsi qu'elles affichent désormais par exemple la photo portrait de la personne de contact ou de plus grandes icônes de l'appli en arrière-plan, ce qui permet de voir plus facilement de quel type de notification il s'agit exactement. Autre nouveauté : l'aperçu des notifications qui donne un certain nombre de fois par jour les nouveaux messages moins urgents. Vous éviterez ainsi de rester scotché toute la journée à votre smartphone, même lorsque cela n'est pas nécessaire.

Naviguer autrement

Dans Safari, la barre d'onglets en bas de l'écran est déplacée. Ce faisant, les onglets sont plus accessibles (avec le pouce, d'habitude) et il est possible de changer rapidement d'onglet par glissement. Les onglets peuvent aussi être répartis en groupes et si vous possédez plusieurs appareils Apple, ceux-ci sont automatiquement synchronisés sur les différents appareils.

Deux autres nouveautés dans Safari pour iPhone et iPad sont le support d'extensions, ce qui permet d'étendre à volonté la fonctionnalité du navigateur, et la possibilité d'effectuer des recherches en ligne avec la voix.

Une nouvelle fonction de caméra offrant un beau potentiel est baptisée Text en direct. En un mot : si la lentille de votre iPhone est dirigée vers un texte, la reconnaissance de caractères permettra de copier et de coller ce texte. Ce qui est pratique par exemple pour mémoriser rapidement un numéro de téléphone. La fonction s'active d'ailleurs aussi sans la caméra, par exemple pour des images et du texte affichés sur un site web. Text en direct peut aussi être utilisé pour traduire des textes 'à l'échelle d'un système'. Précisons que cette fonction n'est pour l'instant disponible que pour l'anglais, le chinois, le français, l'italien, l'allemand, le portugais et l'espagnol.

Davantage de vie privée

Apple intègre également pas mal de nouvelles fonctions relatives à la vie privée dans iOS 15. C'est ainsi qu'il existe désormais un rapport de vie privée qui donne une vue d'ensemble sur les accès à vos données dont disposent certaines applis. Par ailleurs, l'utilisateur est mieux protégé contre la collecte non-désirée de données et peut mieux contrôler ce qu'il partage ou non.

C'est ainsi que la Protection de la vie privée dans Mail rend votre adresse IP invisible, ce qui ne permet pas à des émetteurs d'établir un lien avec vos autres activités en ligne. Toujours grâce à cette protection, ils ne pourront d'ailleurs pas non plus voir si vous avez ouvert leur courriel. D'autres fonctions de respect de la vie privée se retrouvent dans iCloud+, un nouveau nom pour toute une série de fonctions payantes d'Apple iCloud que nous avons déjà évoquées dans un article précédent.

De quel appareil devez-vous disposer ? iOS 15 convient pour tous les iPhone qui supportent iOS 13 et iOS 14. Cela signifie que même les iPhone 6s (2015) et l'iPhone SE originel (2016) peuvent accueillir le nouveau système d'exploitation.

