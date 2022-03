Lors d'un événement en ligne, Apple a présenté, comme attendu, de nouvelles versions de son 'iPhone à prix budget' et de son iPad Air. Ces gadgets n'ont pas révélé de grandes surprises, sauf peut-être que l'iPad Air embarque dorénavant un processeur M1 et que l'iPhone SE a vu son prix sensiblement augmenter.

Dans notre avant-propos de l'événement organisé par Apple, nous écrivions hier encore que si l'iPhone SE est devenu entre autres aussi populaire, c'est grâce à son prix serré (pour un iPhone) de 489 euros. Pour le nouveau modèle toutefois, vous payerez désormais au moins 529 euros, ce qui fait que la marque à la pomme franchit quand même une barrière psychologique.

Désormais paré pour la 5G

Pour ce prix, nous nous étions quand même attendus à une capacité de stockage supérieure, mais le modèle d'entrée de gamme débute encore et toujours à 64 Go. Il existe en outre des versions à 128 et 256 Go. La nouveauté, c'est le processeur A15 Bionic, qui équipe aussi l'iPhone 13. Sont aussi inclus le support de la 5G, un meilleur appareil photo de 12 méga-pixels et une batterie offrant une autonomie quelque peu plus longue que celle du modèle précédent.

Autre nouvelle dans le camp iPhone: le nouveau système d'exploitation (version 15.4) pour les appareils équipés de la très attendue fonction 'reconnaissance du visage masqué' sortira dans le courant de la semaine prochaine. En outre, Apple a annoncé des iPhone 13 et 13 Pro dans de nouvelles teintes 'vert' et 'vert alpestre'.

M1 dans l'Air

L'iPad Air sera désormais aussi disponible dans une nouvelle couleur (la cinquième): le bleu. Ce qui est plus important pour ce modèle rafraîchi proposé à partir de 699 euros, c'est le support de la 5G (en option sur la version Cellular) et la présence du processeur Silicon M1, réservé jusqu'à présent aux tablettes Apple de la série Pad Pro. L'Air s'est en outre vu doter d'un appareil photo frontal amélioré avec Center Stage (vous restez parfaitement en ligne de mire lors d'une communication vidéo, même si vous vous déplacez) et une connexion USB-C plus rapide, ce qui vient par exemple à point, si vous voulez transférer des photos de l'iPad vers un disque externe.

Soyez quelque peu attentif à la capacité de stockage: elle est de 64 Go ou - directement - de 256 Go. Il s'agit là d'un petit truc qu'Apple a assez souvent déjà utilisé dans le passé pour attirer les consommateurs vers le modèle le plus coûteux.

Le HomePod mini débarque en Belgique

En marge de l'événement Peak Performance, on a aussi appris qu'Apple allait commercialiser son HomePod mini en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Ce haut-parleur intelligent compact supportant Siri devrait se trouver en magasin fin mars en cinq teintes différentes. Le gadget sera proposé au prix de 109 euros.

