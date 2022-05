Les grandes nouveautés se feront encore quelque peu attendre et ce, jusqu'à l'arrivée de la seizième version des systèmes d'exploitation mobiles d'Apple, dont une avant-première est attendue début juin. Mais iOS et iPadOS 15.5 dissimulent néanmoins déjà quelques améliorations notables.

Il est quasiment certain que lors de sa Worldwide Developers Conference annuelle, qui se déroulera du 6 au 10 juin, Apple lèvera déjà un coin du voile recouvrant iOS 16 et iPadOS 16. A en croire les rumeurs, on devrait y trouver entre autres des vignettes (widgets) interactives. En attendant, les utilisateurs Apple peuvent déjà recourir à la - probablement dernière - version intermédiaire 15.5. Pour certains iPhone et iPad 'plus anciens', cela pourrait marquer aussi le glas des mises à niveau, mais on devrait en savoir plus en juin également.

Meilleure gestion des podcasts

Comme attendu, iOS et iPadOS 15 incluent les correctifs nécessaires et les mises à jour sécuritaires. L'une des véritables nouveautés réside dans l'appli Podcasts, où vous pourrez désormais indiquer combien d'épisodes de vos podcasts préférés devront être conservés. Les anciens podcasts seront supprimés automatiquement, si vous le souhaitez.

Commande universelle

La fonction se trouvait depuis quelque temps déjà dans la version bêta d'iPadOS, mais dans la version 15.5, la commande universelle est présente comme une fonction à part entière. Ce gadget permet à l'utilisateur de commander son ordinateur Mac et son iPad avec une souris et un clavier uniques. L'utilisateur peut ainsi déplacer le curseur d'un écran à l'autre, saisir des choses sur les deux appareils, voire copier du contenu de l'un à l'autre.

Mais encore...

Possédez-vous un haut-parleur HomePod intelligent d'Apple? Vous pourrez alors voir à la mini-icône du signal wifi si le haut-parleur est bien connecté à l'appli Home. L'appli Photo dispose, elle, d'une fonction excluant les 'endroits sensibles' de l'affichage de vos souvenirs photographiques, comme par exemple les camps de concentration et les monuments liés à l'Holocauste.

D'autres éléments d'iOS et d'iPadOS 15.5 ne sont disponibles que dans certaines zones ou renvoient déjà aux plus importantes nouveautés d'une prochaine version du système d'exploitation mobile. Un exemple? Le code lié à Apple Classique, une nouvelle appli musicale spécialisée en musique classique. Voilà qui va de pair avec le service de diffusion musicale Primephonic qu'Apple a racheté durant l'été 2021.

Il est quasiment certain que lors de sa Worldwide Developers Conference annuelle, qui se déroulera du 6 au 10 juin, Apple lèvera déjà un coin du voile recouvrant iOS 16 et iPadOS 16. A en croire les rumeurs, on devrait y trouver entre autres des vignettes (widgets) interactives. En attendant, les utilisateurs Apple peuvent déjà recourir à la - probablement dernière - version intermédiaire 15.5. Pour certains iPhone et iPad 'plus anciens', cela pourrait marquer aussi le glas des mises à niveau, mais on devrait en savoir plus en juin également.Comme attendu, iOS et iPadOS 15 incluent les correctifs nécessaires et les mises à jour sécuritaires. L'une des véritables nouveautés réside dans l'appli Podcasts, où vous pourrez désormais indiquer combien d'épisodes de vos podcasts préférés devront être conservés. Les anciens podcasts seront supprimés automatiquement, si vous le souhaitez.La fonction se trouvait depuis quelque temps déjà dans la version bêta d'iPadOS, mais dans la version 15.5, la commande universelle est présente comme une fonction à part entière. Ce gadget permet à l'utilisateur de commander son ordinateur Mac et son iPad avec une souris et un clavier uniques. L'utilisateur peut ainsi déplacer le curseur d'un écran à l'autre, saisir des choses sur les deux appareils, voire copier du contenu de l'un à l'autre.Possédez-vous un haut-parleur HomePod intelligent d'Apple? Vous pourrez alors voir à la mini-icône du signal wifi si le haut-parleur est bien connecté à l'appli Home. L'appli Photo dispose, elle, d'une fonction excluant les 'endroits sensibles' de l'affichage de vos souvenirs photographiques, comme par exemple les camps de concentration et les monuments liés à l'Holocauste.D'autres éléments d'iOS et d'iPadOS 15.5 ne sont disponibles que dans certaines zones ou renvoient déjà aux plus importantes nouveautés d'une prochaine version du système d'exploitation mobile. Un exemple? Le code lié à Apple Classique, une nouvelle appli musicale spécialisée en musique classique. Voilà qui va de pair avec le service de diffusion musicale Primephonic qu'Apple a racheté durant l'été 2021.