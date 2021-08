Le géant technologique Apple a englouti Primephonic, l'un des services de diffusion de musique classique les plus connus. Le catalogue de Primephonic sera ajouté à l'offre du service musical d'Apple, à savoir Apple Music.

Les amateurs de musique ayant souscrit un abonnement Apple Music pourront, selon la marque à la pomme, 'se réjouir d'une expérience nettement supérieure en matière de musique classique grâce aux 'playing lists' de Primephonic et à un contenu exclusif'. Au cours des mois à venir, Apple Music sera étoffé par les 'meilleures fonctions' de Primephonic, comme la navigation, les filtres de recherche (en fonction du compositeur et du répertoire) et les métadonnées étendues. Apple souhaiterait aussi sortir une appli séparée pour le genre classique, qui capitalisera sur l'interface de Primephonic.

Des millions d'auditeurs

Primephonic existe entre-temps depuis trois ans et dispose de pas mal de fidèles utilisateurs. 'Mais pour atteindre la prochaine phase de notre mission, il nous faut proposer notre expertise à des millions d'auditeurs dans le monde entier', peut-on lire dans un communiqué posté sur le site web. A l'entendre, le service de diffusion de musique classique n'aurait jamais pu y arriver seul. 'Surtout le public qui aime écouter d'autres genres musicaux en plus n'était pas facile à atteindre. Nous avons donc décidé d'unir nos forces avec celles d'un des acteurs en vue dans le domaine du streaming, qui propose toutes sortes de musique.'

Désormais, les utilisateurs ne pourront plus souscrire un abonnement auprès de Primephonic et le 7 septembre, le service sous sa forme actuelle sera entièrement mis hors ligne. Les abonnés Primephonic existants bénéficieront six mois durant de l'accès gratuit à Apple Music, pour ensuite opter pour le tarif habituel de 9,99 euros par mois.

Selon Apple, les albums seront tous proposés au format Lossless et en audio à haute résolution. Il y aura également quelques centaines d'albums disponibles à la qualité Spacial Audio d'Apple.

Les amateurs de musique ayant souscrit un abonnement Apple Music pourront, selon la marque à la pomme, 'se réjouir d'une expérience nettement supérieure en matière de musique classique grâce aux 'playing lists' de Primephonic et à un contenu exclusif'. Au cours des mois à venir, Apple Music sera étoffé par les 'meilleures fonctions' de Primephonic, comme la navigation, les filtres de recherche (en fonction du compositeur et du répertoire) et les métadonnées étendues. Apple souhaiterait aussi sortir une appli séparée pour le genre classique, qui capitalisera sur l'interface de Primephonic.Primephonic existe entre-temps depuis trois ans et dispose de pas mal de fidèles utilisateurs. 'Mais pour atteindre la prochaine phase de notre mission, il nous faut proposer notre expertise à des millions d'auditeurs dans le monde entier', peut-on lire dans un communiqué posté sur le site web. A l'entendre, le service de diffusion de musique classique n'aurait jamais pu y arriver seul. 'Surtout le public qui aime écouter d'autres genres musicaux en plus n'était pas facile à atteindre. Nous avons donc décidé d'unir nos forces avec celles d'un des acteurs en vue dans le domaine du streaming, qui propose toutes sortes de musique.'Désormais, les utilisateurs ne pourront plus souscrire un abonnement auprès de Primephonic et le 7 septembre, le service sous sa forme actuelle sera entièrement mis hors ligne. Les abonnés Primephonic existants bénéficieront six mois durant de l'accès gratuit à Apple Music, pour ensuite opter pour le tarif habituel de 9,99 euros par mois.Selon Apple, les albums seront tous proposés au format Lossless et en audio à haute résolution. Il y aura également quelques centaines d'albums disponibles à la qualité Spacial Audio d'Apple.