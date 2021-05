Les propriétaires d'un iPhone ou iPad peuvent dès aujourd'hui installer une nouvelle version de leur système d'exploitation. Nous vous présentons ci-après les principales améliorations d'iOS et d'iPadOS 14.6.

Une nouveauté que vous ne découvrirez peut-être pas directement, c'est le support de Lossless Audio et Spatial Audio dans l'appli Apple Music. Le changement se fera en effet dans le courant du mois de juin, lorsqu'Apple mettra à niveau toute sa bibliothèque musicale vers une qualité sonore supérieure. Lossless Audio signifie que la musique est compressée sans perte de détails, alors qu'avec MP3 et AAC, il y a toujours une certaine perte de qualité sonore. Les fichiers Lossless Audio sont cependant sensiblement plus volumineux. Plusieurs milliers de chansons sur Apple Music recevront en juin aussi le Spatial Audio, à savoir un son spatial. Pour pouvoir en profiter, vous aurez toutefois besoin d'un système audio ou d'un casque supportant Dolby Atmos.

Abonnements aux podcasts

L'appli Podcast d'iOS, dans sa version 14.6, a été étoffée par une fonction de souscription d'abonnements à des podcasts. Moyennant paiement, les utilisateurs pourront ainsi par exemple avoir un accès précoce aux nouveautés ou à des bonus.

Mi-avril, Apple avait dévoilé ses très attendus AirTags, des mini-traceurs pratiques permettant de retrouver toutes sortes de choses, comme un trousseau de clés ou un sac à main. L'iPhone indique avec une grande précision le trajet menant aux éléments égarés, à condition que l'appareil fasse au moins tourner iOS 14.5. La version 14.6 contient une nouveauté vis-à-vis des AirTags: la personne qui retrouve un objet perdu peut désormais prendre contact avec le propriétaire par e-mail. Avant, cela ne pouvait se faire que via un numéro de téléphone.

Enfin, iOS et iPadOS 14.6 offrent également un support à Apple Card Family, à savoir le 'partage' des possibilités de la carte de crédit du géant technologique avec plusieurs membres de la famille. Ce n'est guère intéressant pour nous, car l'Apple Card n'est provisoirement disponible qu'aux Etats-Unis.

Mac, Watch et Apple TV

En même temps qu'iOS et qu'iPadOS 14.6, Apple déploie également tvOS 14.6 (pour l'Apple TV), watch OS 7.5 (Apple Watch) et macOS Big Sur 11.4. Cette dernière mise à jour, destinée aux ordinateurs Mac de l'entreprise, colmate surtout une brèche qui permettait potentiellement aux hackers de réaliser en catimini des captures et des enregistrements d'écran. L'appli Podcast de Big Sur supporte à présent aussi les abonnements.

