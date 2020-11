Etes-vous ou connaissez-vous une femme, jeune ou moins jeune, passionnée par l'ICT et la technologie, se distinguant par son sens du leadership et bien décidée à faire grand cas de plus de diversité dans le secteur ICT? Dans ce cas, nominez-vous ou la aux titres d'ICT Woman ou de Young ICT Lady of the Year 2021.

Data News donne le coup d'envoi de la campagne She Goes ICT 2021 en lançant un vibrant appel. Pour la treizième année consécutive, votre magazine ICT préféré recherche en effet une ICT Woman of the Year qui prendra la succession de Dewi Van De Vyver, ainsi qu'une Young ICT Lady of the Year qui prendra le relais de Julie Scherpenseel et sera ainsi la dixième jeune femme à porter ce titre une année durant.

Par ces récompenses et l'événement She Goes ICT, Data News entend attirer l'attention sur le parcours accompli par des femmes de premier plan dans un monde ICT encore et toujours majoritairement masculin. En plaçant des modèles à suivre sur le devant de la scène, nous aidons à susciter l'intérêt des (jeunes) femmes à faire carrière dans le secteur ICT. L'initiative She Goes ICT a depuis le départ engendré un grand écho et une large visibilité.

Connaissez-vous - ou êtes-vous vous-même - une candidate susceptible d'être prise en considération pour devenir la Young ICT Lady ou l'ICT Woman of the Year? N'attendez pas plus longtemps et nominez-la ou vous via www.shegoesict.be. C'est possible jusqu'au 29 novembre. Vous trouverez les critères à l'arrière du bouton 'apply'. Parmi toutes les nominations, le jury constituera un top 10, après quoi l'ensemble des lecteurs/lectrices de Data News pourra voter. C'est le jury qui prendra ensuite la décision finale sur base des présentations des finalistes.

Vous trouverez toutes les informations sur les nominations et les critères sur www.shegoesict.be. Le 4 février 2021, nous récompenserons les lauréates lors de l'événement She Goes ICT qui sera pour la toute première fois une cérémonie virtuelle.

