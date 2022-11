Au troisième trimestre de cette année, le fondeur de puces américain Advanced Micro Devices (AMD) a, à l'entendre, enregistré de moins bons résultats que prévu suite à la faiblesse du marché des ordinateurs.

Son chiffre d'affaires a cependant crû de 29 pour cent sur une base annuelle pour s'établir à 5,6 milliards de dollars. Selon l'entreprise établie à Santa Clara (Californie), cela est surtout dû à une demande plus forte de puces pour les centres de données et les consoles de jeu. Pour le quatrième trimestre, AMD prévoit un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars environ, avec un battement de plus ou moins 300 millions de dollars. AMD avait annoncé des chiffres provisoires début octobre et avait à cette occasion déjà lancé un avertissement à propos de la faiblesse du marché des PC.

Au cours des trois derniers mois, son bénéfice net est tombé à 66 millions de dollars contre 923 millions au troisième trimestre de 2021. Selon AMD, il s'agit là surtout de l'effet d'une dépréciation de son homologue racheté Xilinx et de coûts de recherche plus importants.

Le recul de la demande de matériel informatique affecte davantage les fabricants. C'est ainsi entre autres que le fondeur de puces Intel a été forcé de revoir ses attentes en matière de chiffre d'affaires et que Microsoft a enregistré une baisse du nombre de licences vendues.

Son chiffre d'affaires a cependant crû de 29 pour cent sur une base annuelle pour s'établir à 5,6 milliards de dollars. Selon l'entreprise établie à Santa Clara (Californie), cela est surtout dû à une demande plus forte de puces pour les centres de données et les consoles de jeu. Pour le quatrième trimestre, AMD prévoit un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars environ, avec un battement de plus ou moins 300 millions de dollars. AMD avait annoncé des chiffres provisoires début octobre et avait à cette occasion déjà lancé un avertissement à propos de la faiblesse du marché des PC.Au cours des trois derniers mois, son bénéfice net est tombé à 66 millions de dollars contre 923 millions au troisième trimestre de 2021. Selon AMD, il s'agit là surtout de l'effet d'une dépréciation de son homologue racheté Xilinx et de coûts de recherche plus importants.Le recul de la demande de matériel informatique affecte davantage les fabricants. C'est ainsi entre autres que le fondeur de puces Intel a été forcé de revoir ses attentes en matière de chiffre d'affaires et que Microsoft a enregistré une baisse du nombre de licences vendues.