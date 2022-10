Au cours du dernier trimestre, Microsoft a enregistré un chiffre d'affaires en hausse, aidée en cela par une croissance rapide de sa division 'cloud'. Cette dernière a compensé la baisse de la demande de licences sur le système d'exploitation Windows.

Les fabricants d'électronique vendent moins de PC, à présent que l'inflation est si élevée que les consommateurs revoient leurs dépenses à la baisse, ce qui n'a pas échappé non plus à Microsoft. Suite au recul des ventes de nouveaux PC, l'entreprise a écoulé moins de licences sur son système d'exploitation. Les producteurs de PC ont payé 15 pour cent de moins pour pouvoir installer Windows sur leurs ordinateurs.

Il n'empêche que les apports totaux au premier trimestre de l'exercice en cours se sont inscrits à 50,1 milliards de dollars, soit 11 pour cent de plus que durant la même période de l'année fiscale précédente. Plus de la moitié de ce chiffre d'affaires, Microsoft l'a tirée de ses logiciels dans le nuage, qui ont rapporté quasiment un quart de plus qu'il y a un an. Le bénéfice d'exploitation, c'est-à-dire avant le versement des intérêts et des impôts, a crû de 6 pour cent à 21,5 milliards de dollars.

'Discipliné'

Outre les logiciels 'cloud', les suites Office ont continué de bien se vendre auprès des clients professionnels et particuliers. De plus, la plate-forme de média social LinkedIn a également progressé. Par contre, l'entreprise a fait moins bien au niveau des ventes de consoles et de jeux Xbox. Tout comme d'autres multinationales américaines, Microsoft souffre de la force du dollar.

Même si le chiffre d'affaires a continué de grimper, Microsoft a enregistré sa croissance la plus faible de ces cinq dernières années. Son directeur, Satya Nadella, a déclaré qu'il fallait se montrer 'discipliné' sur le plan des coûts. Microsoft a récemment confirmé vouloir supprimer quasiment mille postes de travail. Cette intervention toucherait moins d'1 pour cent du personnel total de 221.000 personnes.

