Avec la troisième génération de processeurs EPYC, AMD introduit dix-neuf variantes pour les serveurs sur le marché. Plusieurs acteurs technologiques en vue ont déjà confirmé leur volonté d'utiliser ces nouveaux processeurs.

AMD lance directement la série EPYC 7003 sur le marché. Cette série succède à la série 7002 et repose, dans le sillage de la série à la consommation sortie à l'automne dernier, sur l'architecture Zen 3 qui promet entre autres 19 pour cent d'instructions en plus par cycle.

Le fabricant de puces cible trois domaines, à savoir le 'high performance computing' (HPC), les acteurs dans le nuage, ainsi que les entreprises caractérisées notamment par un plus important transfert I/O et de mémoire, ainsi que par de meilleures performances en vue notamment d'un traitement de base de données transactionnel.

Les 19 puces pour serveurs disposent de 8 à 64 coeurs avec respectivement 16 à 128 threads. Dans cette série figurent également quatre modèles F à vitesse d'horloge supérieure. Les prix (par mille pièces) varient de 913 à 7.890 dollars.

Model # Cores Threads Base Freq (GHz) Max Boost Freq (up to GHz) Default TDP (w) cTDP Min (w) cTDP Max (w) L3 Cache (MB) DDR Channels Max DDR Freq (1DPC) PCIe®4 1Ku Pricing 7763 64 128 2.45 3.50 280 225 280 256 8 3200 x128 $7,890 7713 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 X128 $7,060 7713P 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 X128 $5,010 7663 56 112 2.00 3.50 240 225 240 256 8 3200 x128 $6,366 7643 48 96 2.30 3.60 225 225 240 256 8 3200 x128 $4,995 75F3 32 64 2.95 4.00 280 225 280 256 8 3200 x 128 $4,860 7543 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 x128 $3,761 7543P 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 X128 $2,730 7513 32 64 2.60 3.65 200 165 200 128 8 3200 x128 $2,840 7453 28 56 2.75 3.45 225 225 240 64 8 3200 x128 $1,570 74F3 24 48 3.20 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $2,900 7443 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 x128 $2,010 7443P 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 X128 $1,337 7413 24 48 2.65 3.60 180 165 200 128 8 3200 X128 $1,825 73F3 16 32 3.50 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $3,521 7343 16 32 3.20 3.90 190 165 200 128 8 3200 x128 $1,565 7313 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 X128 $1,083 7313P 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 X128 $913 72F3 8 16 3.70 4.10 180 165 200 256 8 3200 x128 $2,468

Dans les serveurs et le nuage

Cette annonce va de pair avec celle, selon laquelle plusieurs fournisseurs technologiques en vue vont équiper leurs serveurs ou gammes 'cloud' de puces de la nouvelle série EPYC 7003. Ultérieurement cette année, AWS les proposera dans une forme EC2 Amazon, alors qu'Azure et Google Cloud offriront des services 'cloud' avec des puces de cette série.

Cisco les intégrera dans ses serveurs Unified Computing System Rack, Dell Technologies dans ses serveurs PowerEdge XE8545, et HPE dans ses serveurs ProLiant, systèmes Apollo et superordinateurs Cray EX, alors que Lenovo, Oracle, VMware, Tencent Cloud et Supermicro intégreront dèsormais ou ultérieurement cette année la série 7003 dans leurs gammes respectives.

