Dans certains pays européens, le prix de l'abonnement Amazon Prime augmentera fortement à partir du 15 septembre, avait-on appris plus tôt cette semaine. Les effets pour la Belgique n'étaient pas encore bien clairs. Après avoir posé la question au géant technologique, il nous a été répondu que certains de nos compatriotes paieront effectivement plus cher bientôt, alors que d'autres (jusqu'à nouvel ordre) continueront de bénéficier de l'ancien tarif.

Amazon Prime inclut non seulement le service de streaming Prime Video, mais aussi la livraison à domicile gratuite prioritaire des produits commandés, ainsi que l'accès à des services tels Prime Gaming et Photos. En France, le prix de l'abonnement annuel passera en septembre de 49 à 69,90 euros. Par mois, l'abonnement n'y sera plus de 5,99, mais bien de 6,99 euros. Les Espagnols et les Italiens paieront 4,99 euros par mois (soit un euro de plus), ou 49,90 euros par an au lieu de 36 euros. Aux Pays-Bas, il n'est par contre pas question d'une hausse de prix. Au contraire, puisque les fans pourront encore et toujours bénéficier du 'tarif d'introduction' abordable de 2,99 euros par mois, appliqué depuis quelques années déjà.

Et qu'en est-il en Belgique? Chez nous, il semble que le prix de l'abonnement en septembre dépendra de l'endroit où l'utilisateur a conclu son affiliation. 'Dans ce pays, nous avons en effet des consommateurs qui se sont autrefois abonnés via Amazon.fr, Amazon.de ou Amazon.nl', nous précise un porte-parole de la branche Benelux du géant de l'e-commerce.

Le groupe des clients Prime qui se sont abonnés via Amazon.nl, ont de la chance, puisque tout comme les abonnées néerlandais, ils continueront après le 15 septembre de payer l'ancien prix de 2,99 euros par mois (seulement). Les utilisateurs belges qui se sont enregistrés via le site Amazon allemand, continueront, tout comme aujourd'hui, à verser 7,99 euros par mois, sauf si leur adresse de livraison se trouve en Allemagne, en Autriche ou en France. Dans ce cas, un supplément mensuel d'un euro viendra s'ajouter. Et pour l'utilisateur qui s'est abonné via Amazon.fr, ce sera la hausse de prix susmentionnée de 5,99 à 6,99 euros qui sera appliquée et ce, à partir de la prochaine date d'expiration de leur abonnement.

Se pose évidemment la question de savoir si les Belges ayant souscrit un abonnement Prime auprès d'Amazon.de ou d'Amazon.fr ne peuvent tout simplement pas basculer vers une affiliation auprès du site web néerlandais nettement moins cher? D'un point de vue technique, il n'y a en tout cas guère d'obstacles, comme l'a démontré un test rapide, même s'il existe assurément des problèmes de langue pour d'aucuns. C'est ainsi que sur le site néerlandais d'Amazon, on ne parle par exemple que le néerlandais et l'anglais. Une autre différence porte sur la gamme de produits. 'Comme Amazon.nl est une plate-forme assez jeune (elle a été lancée en 2020), les consommateurs y trouveront encore une offre moins large que sur Amazon.fr, qui démarra en 2003', explique le porte-parole d'Amazon, lorsque nous lui posons la question.

