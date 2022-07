Le géant technologique augmente d'un euro par mois le prix de son abonnement aux services de streaming et de livraison.

L'abonnement annuel Amazon Prime passe de 49 à 69,99 euros, ce qui revient à une hausse de quasiment 43 pour cent. Le client qui paie par mois, versera désormais 6,99 euros au lieu de 5,99. Voilà ce que les utilisateurs français ont appris par mail. Il y a donc un risque élevé que notre pays suive ce mouvement.

Pour Amazon, l'augmentation est due aux coûts croissants de ses services. Il est entre autres question d'une hausse des frais d'envoi en raison du coût plus élevé des carburants. L'abonnement Amazon Prime inclut tant le service de colis que les services de streaming Prime Video et Prime Reading pour les e-livres. Malgré la hausse des prix, Amazon Prime est par ailleurs actuellement encore nettement moins cher que ses concurrents directs dans notre pays. Netflix démarre en effet à 107,88 euros par an, alors pour Disney+, vous déboursez 89,90 euros par an.

