Huit mois après l'avoir annoncé, voici qu'AWS rend officiellement disponible son 'quantum computing cloud'. Ce service sera essentiellement assuré par des partenaires.

Début décembre dernier, Amazon avait lancé la preview d'un environnement de test d'une technologie quantique appelée Braket. Ce service est à présent officiellement mis sur le marché.

Par souci de clarté, sachez qu'il s'agit encore et toujours d'un environnement d'apprentissage plutôt que d'un environnement de production à part entière, mais il permet aux utilisateurs de recourir à une série d'algorithmes quantiques prédéterminés ou à leurs propres algorithmes.

Ils peuvent être ensuite testés sur du matériel. Amazon ne dispose elle-même pas d'ordinateurs quantiques, mais propose le service par le biais de partenariats conclus avec D-Wave, LonQ et Rigett.

AWS ne propose actuellement Bracket que dans des zones américaines spécifiques telles US-East (Virginie) et US-West (Oregon et Californie).

Début décembre dernier, Amazon avait lancé la preview d'un environnement de test d'une technologie quantique appelée Braket. Ce service est à présent officiellement mis sur le marché.Par souci de clarté, sachez qu'il s'agit encore et toujours d'un environnement d'apprentissage plutôt que d'un environnement de production à part entière, mais il permet aux utilisateurs de recourir à une série d'algorithmes quantiques prédéterminés ou à leurs propres algorithmes.Ils peuvent être ensuite testés sur du matériel. Amazon ne dispose elle-même pas d'ordinateurs quantiques, mais propose le service par le biais de partenariats conclus avec D-Wave, LonQ et Rigett.AWS ne propose actuellement Bracket que dans des zones américaines spécifiques telles US-East (Virginie) et US-West (Oregon et Californie).