L'acteur français en mobilité ALD prend une participation de dix-sept pour cent dans Skipr, ce qui permet du coup à cette dernière de disposer d'une augmentation de capital.

ALD propose au niveau mondial des solutions de mobilité en matière notamment de gestion de parcs automobiles et de leasing. Skipr est une jeune pousse belge qui commercialise entre autres une appli, une plate-forme de gestion et une carte de paiement pour le budget mobilité. Les deux entreprises se complètent donc bien.

L'augmentation de capital succède à un accord conclu avec les actionnaires existants tels Belfius et Lab Box (D'ieteren). Le montant de cette hausse n'a pas été révélé par les parties. Celles-ci n'ont pas davantage communiqué sur la structure de l'actionnariat. Il y a un an, Skipr avait encore recueilli sept millions d'euros auprès des actionnaires susmentionnés.

Ce qui se sait par contre, c'est qu'avec le montant récolté, Skipr pourra se focaliser davantage sur les marchés français et belge, étoffer plus encore son projet-pilote aux Pays-Bas et, à partir de 2023, s'étendre plus avant en Europe.

