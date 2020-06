L'application de mobilité Skipr a obtenu 7 millions d'euros de la banque Belfius et de Lab Box, l'incubateur de start-up du groupe automobile D'Ieteren Auto. Belfius devient de ce fait un actionnaire de référence de Skipr.

Skipr est ce qu'on appelle une plateforme MaaS (Mobility as a Service) qui aide les entreprises à offrir à leur personnel un "spectre complet de mobilité", en combinant les transports individuels, partagés et publics. Skipr regroupe différents prestataires, dont la SNCB, De Lijn, Uber et Villo!, mais permet aussi d'utiliser des voitures de location ou des parkings.

Extension en France

Avec le soutien des actionnaires, l'application de mobilité veut acquérir une position stratégique sur le marché belge et devenir le leader dans le domaine des solutions unifiées de mobilité du personnel. L'offre élargie inclura des services de mobilité supplémentaires, et de nouveaux investissements seront effectués pour améliorer l'expérience des utilisateurs, déclare la société. Skipr s'étendra également à la France et, par la suite, à d'autres marchés.

