Adobe effectue le plus important rachat de son histoire

Des sources avaient déjà signalé à l'agence de presse Bloomberg que cet accord était imminent. L'entreprise Marketo établie en Californie était la propriété de la société d'investissement Vista Equity Partners.

L'entreprise produit de la technologie pour des firmes de marketing, dans le but par exemple de trouver et d'approcher des clients. Il s'agit là du plus important rachat dans l'histoire d'Adobe, qui est surtout connue pour son logiciel de traitement d'images Photoshop.

Suite au rachat de Marketo, Adobe pourra mieux concurrencer ses rivaux, tels Oracle et Salesforce. Plus tôt cette année, l'éditeur de logiciels avait aussi racheté la plate-forme d'e-commerce Magento.