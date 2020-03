Une fondation néerlandaise anti-5G traîne le gouvernement des Pays-Bas en justice dans l'espoir que celle-ci ordonne d'interrompre le développement de l'internet 5G.

La fondation Stop5GNL affirme que les signaux 5G peuvent être dangereux pour la santé des personnes et des animaux. L'action en référé contre le ministère néerlandais des affaires économiques et du climat sera jugée le 21 avril.

La 5G est le successeur plus rapide des actuelles technologies 3G et 4G. Les acteurs télécoms et certaines entreprises veulent la déployer dans les prochaines années du fait qu'elle est plus rapide et offre davantage de possibilités, notamment pour les voitures autonomes et les appareils connectés.

Au début de cette semaine, Data News a précisément publié une interview détaillée sur les préoccupations que suscite la 5G. Le président d'ICNIRP, l'organisation-conseil sur les normes de rayonnement, y aborde les principales objections des opposants à cette technologie.

