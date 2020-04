WhatsApp enregistre une diminution de 70 pour cent au niveau du transfert de messages viraux. C'est là une conséquence des mesures que le service a prises contre la propagation de fausses informations.

La plate-forme de messagerie avait décidé plus tôt ce mois-ci que si vous receviez un message populaire déjà transmis cinq fois ou plus, vous ne pouviez plus le faire suivre qu'à une seule personne. Par cette mesure, WhatsApp entend endiguer la propagation de la désinformation, surtout dans le cadre du covid-19.

L'entreprise fait à présent savoir que la mesure à déjà eu des effets, puisqu'elle a enregistré une baisse de 70 pour cent dans le transfert de messages viraux.

WhatsApp a déjà limité à plusieurs reprises le transfert de messages. Cela débuta en Inde et à Myanmar, où la rapide diffusion de rumeurs via la plate-forme avait notamment provoqué quelques actes de lynchage en 2018. Le service y avait d'abord testé une réduction des possibilités de transfert à cinq destinataires. Ce système fut ensuite aussi déployé dans le reste du monde. Depuis avril, elle a encore rendu ses règles plus strictes en prévoyant au niveau mondial un seul destinataire pour les messages viraux.

Lisez aussi:

Les messages WhatsApp populaires ne peuvent plus être transférés qu'une seule fois

La plate-forme de messagerie avait décidé plus tôt ce mois-ci que si vous receviez un message populaire déjà transmis cinq fois ou plus, vous ne pouviez plus le faire suivre qu'à une seule personne. Par cette mesure, WhatsApp entend endiguer la propagation de la désinformation, surtout dans le cadre du covid-19.L'entreprise fait à présent savoir que la mesure à déjà eu des effets, puisqu'elle a enregistré une baisse de 70 pour cent dans le transfert de messages viraux.WhatsApp a déjà limité à plusieurs reprises le transfert de messages. Cela débuta en Inde et à Myanmar, où la rapide diffusion de rumeurs via la plate-forme avait notamment provoqué quelques actes de lynchage en 2018. Le service y avait d'abord testé une réduction des possibilités de transfert à cinq destinataires. Ce système fut ensuite aussi déployé dans le reste du monde. Depuis avril, elle a encore rendu ses règles plus strictes en prévoyant au niveau mondial un seul destinataire pour les messages viraux.Lisez aussi: Les messages WhatsApp populaires ne peuvent plus être transférés qu'une seule fois