Le site d'enchères eBay revend sa branche publicitaire à l'entreprise norvégienne Adevinta. Cette dernière déboursera quelque 8 milliards d'euros (après conversion) pour acquérir la division dont font aussi partie 2ememain.be et Marktplaats.nl. L'investisseur technologique Prosus avait pendant tout un temps fait la course en tête pour ce rachat, mais fit finalement chou blanc.

L'offre gagnante émanant d'Adevinta se compose de 2,5 milliards de dollars en espèces et d'une participation de 44 pour cent dans l'entreprise norvégienne. Le droit de vote dont bénéficiera eBay dans Adevinta, sera cependant quelque peu inférieur, à savoir un tiers.

L'investisseur technologique Prosus coté à la bourse d'Amsterdam avait émis l'offre la plus élevée des candidats intéressés, selon des initiés, mais il voulait absorber l'ensemble de la branche et ne pas distribuer d'actions à eBay. Cela aurait été la pierre d'achoppement pour l'entreprise américaine. Plus tôt cette année, Prosus avait déjà perdu le combat du rachat de la firme britannique Just Eat face à l'entreprise de livraison de repas néerlandaise Takeaway.com.

L'américaine eBay avait mis sa branche publicitaire en vitrine sous la pression d'actionnaires activistes qui trouvent qu'eBay pourrait gagner nettement en valeur, si elle se concentrait davantage sur son site d'enchères bien connu, dont elle tire son appellation.

L'offre gagnante émanant d'Adevinta se compose de 2,5 milliards de dollars en espèces et d'une participation de 44 pour cent dans l'entreprise norvégienne. Le droit de vote dont bénéficiera eBay dans Adevinta, sera cependant quelque peu inférieur, à savoir un tiers.L'investisseur technologique Prosus coté à la bourse d'Amsterdam avait émis l'offre la plus élevée des candidats intéressés, selon des initiés, mais il voulait absorber l'ensemble de la branche et ne pas distribuer d'actions à eBay. Cela aurait été la pierre d'achoppement pour l'entreprise américaine. Plus tôt cette année, Prosus avait déjà perdu le combat du rachat de la firme britannique Just Eat face à l'entreprise de livraison de repas néerlandaise Takeaway.com.L'américaine eBay avait mis sa branche publicitaire en vitrine sous la pression d'actionnaires activistes qui trouvent qu'eBay pourrait gagner nettement en valeur, si elle se concentrait davantage sur son site d'enchères bien connu, dont elle tire son appellation.