La jeune pousse Stellar Labs créée l'année dernière recueille pour la première fois de l'argent pour lui permettre de croître.

Stellar Labs est l'entreprise de Raf Seymus, l'ex-CEO d'Exellys, et de l'experte britannique en apprentissage Stella Collins. L'investissement provient d''angel investors', de VLAIO, de PMV et de prêts bancaires privés.

C'est fin 2019 que l'entreprise est apparue sous la forme d'une start-up, mais elle n'est en fait arrivée sur le marché que cette année. De par son expertise dans les formations, dans les sciences neurologiques et dans le comportement humain, Stellar Labs entend veiller à ce que les employés soient recyclés de 'manière pédagogique et didactique'. Il devrait en résulter davantage d'efficience et un meilleur apprentissage.

