Votez maintenant pour les Data News Awards 2023

Vous avez jusqu’au 14 avril pour voter pour vos fournisseurs, entreprises et produits ICT préférées. Les lauréats seront connus le 25 mai lors de l’événement Data News Awards for Excellence à Brussels Expo.

C’est le 25 mai qu’auront lieu les Data News Awards for Excellence au Palais 7 de Brussels Expo au Heysel de Bruxelles. Tous les ingrédients seront réunis ce jour-là pour faire ce cet événement une soirée festive: une remise des prix de haut vol et un succulent repas dans une ambiance de ‘high-level networking’. Après le thème ‘The Art of Networking’ choisi l’année dernière, nous vous plongerons cette fois dans le monde de ‘Datatlantis’. Si vous souhaitez prendre part à cette soirée qui promet d’être inoubliable, n’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire et ce, via www.datanewsawards.be.

15 catégories

Prochainement, nous allons rechercher les nouveaux lauréats. La décision finale sera prise par notre jury professionnel, mais une tâche importante vous incombe également. Traditionnellement en effet, vos votes détermineront les nominés pris en considération pour remporter les récompenses tant convoitées. Vous avez donc jusqu’au 14 avril pour voter via http://www.datanewsawards.be pour les fournisseurs et entreprises ICT dans les 14 catégories suivantes:

Belgian Tech Scale-up Company of the Year Belgian Tech Startup Company of the Year Communications Innovator of the Year Customer Centric IT Company of the Year Cybersecurity Company of the Year Data Center Services Company of the Year Deep Tech Company of the Year Digital Workplace Innovator of the Year Enterprise Application Innovator of the Year Enterprise IT Services Company of the Year IT Infrastructure & Cloud Innovator of the Year IT Recruiting & Sourcing Company of the Year IT Services SMB of the Year Most Sustainable ICT Company of the Year

La quinzième catégorie, l’ICT Personality of the Year, est, elle, réservée à la rédaction. Nous espérons que vous serez aussi nombreux à voter avec enthousiasme que les années précédentes!

Assurez-vous d’être présent le 25 mai Nous annoncerons les noms des lauréats le 25 mai au cours des Data News Awards for Excellence. Voulez-vous être des nôtres? Et amener vos contacts, clients et prospects? C’est possible! Réservez dans ce cas vos places via www.datanewsawards.be. N’attendez pas trop longtemps, car les tickets sont partis très vite lors des éditions précédentes. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer le 25 mai.