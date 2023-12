Tentez votre chance de participer à une réunion virtuelle exclusive avec An Swaelens, CIO of the Year

Le mardi 19 décembre, Data News organisera une session de questions-réponses en direct dans le métavers avec An Swalens, qui vient d’être nommée CIO of the Year. Tentez votre chance d’être de la partie.

Vous avez manqué l’événement CIO of the Year 2023? Pas de souci: le 19 décembre, vous bénéficierez d’une seconde chance dans le métavers. Ce jour-là, Data News organisera en effet une expérience métavers exclusive entre 12 et 13 heures. 40 lecteurs auront l’occasion d’en être et de rencontrer virtuellement An Swalens, CIO de la Banque Nationale de Belgique. Vous avez des questions à propos de sa stratégie IT, ses projets ou ses expériences? Vous aurez amplement l’occasion de les lui poser.

Vous souhaitez être de la partie le mardi 19 décembre entre 12 et 13 heures?