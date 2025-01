She Goes ICT 2025: découvrez les finalistes et inscrivez-vous sans tarder pour être des nôtres le 6 février

Voulez-vous découvrir comment les femmes se distinguent dans le monde de la technologie et de l’innovation? Êtes-vous prêt à faire grimper votre carrière à un niveau supérieur? Ne manquez dès lors sous aucun prétexte l’événement She Goes ICT 2025 de Data News!

Pourquoi attendre encore? Le moment est venu de vous entourer de personnes partageant les mêmes idées, de vous inspirer de pionniers et de découvrir de nouvelles opportunités. Alors inscrivez-vous dès aujourd’hui via www.shegoesict.be et assurez-vous ainsi d’être présent à cet événement inoubliable le 6 février, à Dilbeek. Avant la remise des prix, le programme comprend un discours inspirant du Prof. Dr. Kathleen Vangronsvelt (Organisational Behavior, HRM & Global Leadership Antwerp Management School).

Voici nos finalistes dans les trois catégories:

• Rising Tech Star of the Year: Jana Bruynsteen, Famke Desoete, Sophie Traen , Bo Vande Sompele et Daphné Vermeiren

• Leading ICT Lady of the Year: Jade Duys , Ilse Lemmens et Evelien Vanhooren

• Inclusive Tech Champion of the Year: Annlore Defossez, Sophie Delannoie et Rein Meirte (Elle/Elle)