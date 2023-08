Pukkelpop aura un ‘jumeau numérique’ sur Roblox

Le festival musical Pukkelpop, qui se tiendra le 17 août à Kiewit, aura cette année ce qu’on appelle un ‘digital twin’ (jumeau numérique) sur la plate-forme de création de jeux en ligne Roblox. L’environnement virtuel du festival, visitable dès aujourd’hui, résulte d’une collaboration de Proximus et du développeur numérique yondr.

Le pendant numérique de Pukkelpop dans Roblox offrira une expérience de jeu gratuite. Cet exemple de métavers proposera les éléments familiers du festival, comme les différents podiums, les drapeaux distinctifs et même une zone de coulisses. Les visiteurs pourront s’y promener avec leurs avatars virtuels, participer à divers mini-jeux, passer en revue le stand d’un partenaire et, évidemment, assister à des spectacles.

Vitrine de l’ISE

La primeur du premier spectacle d’avatar dans le métavers Pukkelpop sera réservée à la jeune Limbourgeoise ISE. Cette dernière a remporté de manière convaincante l’appel d’offre ouvert de Pukkelpop et s’est vu attribuer son propre avatar animé via une combinaison de capture de mouvements. La vitrine sera présentée en première sur Roblox le samedi 19 août, et ISE jouera également en direct dans la nouvelle E-rena de Pukkelpop.

‘Pukkelpop est souvent le premier festival où se rendent les jeunes’, explique le porte-parole Frederik Luyten. ‘Pour eux, ce monde sur Roblox est une façon amusante de se familiariser avec tout ce que Pukkelpop représente, même s’ils n’ont pas encore pu être présents à un véritable festival. Sur le terrain du festival virtuel, les jeunes trouveront du reste aussi un e-pavillon de Plan International Belgium, où ils pourront aisément en savoir plus sur les comportements transgressifs dans les mondes virtuels et comment y faire face.’