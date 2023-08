L’iPhone 15 et une nouvelle montre attendus lors du prochain événement Apple

Fidèlement à la tradition, Apple organisera un nouvel événement de lancement début septembre, au cours duquel de nouveaux gadgets, principalement mobiles, seront dévoilés. On s’attend à tout le moins à ce que de nouveaux iPhone et Apple Watches soient présentés. Les initiés envisagent également une version améliorée des populaires écouteurs AirPods.

L’événement du 12 septembre, ayant pour thème ‘Wonderlust’, aura lieu sur le campus Apple Park de Cupertino, en Californie. Il pourra être suivi en direct en Belgique via un ‘live stream’ sur le site d’Apple, qui débutera vers 19H. Personne ne doute que le géant de la technologie tiendra ce soir-là la nouvelle série iPhone 15 sur les fonts baptismaux. De nombreuses spécifications (non confirmées) des appareils circulent déjà, colportées par des rumeurs.

Dynamic Island

Il y aurait ainsi quatre versions différentes du smartphone d’Apple en préparation: un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et enfin, le modèle haut de gamme, un iPhone Pro Max de 6,7 pouces. Ce qu’on appelle la Dynamic Island, une fenêtre d’info jouxtant l’appareil à selfie qui n’était jusqu’à présent disponible que sur les versions Pro, serait désormais disponible sur chaque iPhone 15.

La capacité de puissance sera probablement confiée à la première puce à 3 nanomètres d’Apple, l’A17, même si elle restera probablement une exclusivité des téléphones les plus chers (Pro et Pro Max) cette année. Les connaisseurs n’excluent pas que le prix de ces modèles soit quelque peu plus élevé que celui de la génération actuelle. Pour rappel, les prix de l’iPhone 14 démarrent aujourd’hui à 1.019 euros, ceux du 14 Pro à 1.329 euros et ceux du 14 Pro Max à 1.479 euros.

USB-C

Le nouvel iPhone, surtout dans notre région, disposera presque certainement d’un connecteur USB-C au lieu d’un connecteur Lighting, afin de se conformer à la législation de l’Union européenne. Le directeur marketing de l’entreprise technologique, Greg Joswiak, y avait déjà fait allusion en octobre de l’année dernière lors d’une conférence du Wall Street Journal.

En matière d’appareils photo, les initiés s’attendent à ce que les appareils Pro en particulier bénéficient d’une mise à niveau et que le Pro Max soit équipé pour la première fois d’un objectif zoom de type périscope. Les objectifs ne se déplaceront pas en profondeur dans l’appareil (par manque de place), mais dans la longueur. Il en résultera un zoom optique supérieur, de 5x à 6x, selon la rumeur, là où la génération actuelle reste bloquée à un grossissement 3x.

Outre l’iPhone 15, Apple dévoilera le 12 septembre quasiment à coup sûr aussi la nouvelle Apple Watch Series 9, ainsi qu’une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra. On ne sait pas encore grand-chose à propos de ces montres. Il s’agira donc d’attendre la diffusion en direct que vous pourrez bientôt suivre via ce lien.