Et de six pour l’Awex et les entreprises wallonnes au salon CES de Las Vegas

Pour la sixième fois en sept ans, la Wallonie sera une nouvelle fois bien représentée, de mardi à vendredi, au salon des nouvelles technologies et de l’électronique Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) y emmène en effet treize start-ups et PME, auxquelles se rajoutent quelques autres entreprises belges.

Lors du plus grand évènement au monde consacré à la technologie, le drapeau belge flottera donc au-dessus du pavillon de l’Awex, dont il s’agit de la sixième participation en sept ans. Seule l’édition 2021, qui n’avait eu lieu qu’en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, manque ainsi à l’appel depuis janvier 2018.

Alors que l’Agence wallonne avait emmené pas moins de quinze start-ups et PME l’an dernier, elle n’en prendra “que” treize cette fois-ci, dont neuf nouvelles. “Il s’agit d’un très bon taux de renouvellement, avec notamment toutes des start-ups pour lesquelles ce salon à Las Vegas est une première”, se réjouit Guy Vanpaesschen, responsable Digital Economy à l’Awex et qui mène la délégation wallonne au CES depuis 2018. Il explique avoir reçu beaucoup d’inscriptions suivies cependant d’annulations en raison des délais de calendrier liés à l’organisation de l’événement.

Les secteurs représentés sont variés: solutions de recharge pour véhicules électriques, medtech, foodtech, IA, reconditionnement de téléphones, compression d’images, etc. Comme depuis deux ans maintenant, le stand wallon sera inauguré mardi matin par Gary Shapiro, le CEO de la Consumer Technology Association américaine, qui organise le CES. “Ce n’est pas n’importe qui au niveau de l’électronique et des nouvelles technologies”, insiste le représentant de l’Awex.

‘Incontournable’

Autres personnalités à assister à cette inauguration: l’ambassadeur de Belgique à Washington Jean-Arthur Régibeau, qui fait le déplacement pour la première fois, et la consule basée à Los Angeles. L’an dernier, son prédécesseur à ce poste avait reçu un prix récompensant la Belgique comme pays innovant.

Les deux représentants diplomatiques participeront également à d’autres événements parallèles ou en marge du salon organisés afin de donner de la visibilité aux entreprises wallonnes sur ce salon “incontournable” pour elles et de “rentabiliser” un déplacement très onéreux jusqu’aux Etats-Unis. Il y aura ainsi un nouveau ‘Belgian Beer Time’ sur le stand wallon, avec 200 à 250 personnes attendues, une soirée de réseautage organisée par le Conseil européen de l’innovation (un organe créé par la Commission européenne pour soutenir la commercialisation des technologies à haut risque et à fort impact dans l’Union européenne, NDLR) ou encore des opportunités pour les start-ups et PME de vendre leurs solutions et produits en 90 secondes face à un jury d’experts.

Des moments de rapprochements seront aussi organisés entre les entreprises wallonnes et celles du Québec. Autant de possibilités de “placer la Wallonie sur la carte mondiale des technologies” lors de cette “grand-messe” réunissant quelque 3.500 exposants, espère Guy Vanpaesschen.

Les Régions bruxelloise et flamande ne seront par contre pas de la partie, une situation qui n’a pas évolué depuis 2018. Du côté de la capitale, hub.brussels justifie à nouveau cette absence par “l’absence de masse critique” sur place. Au nord du pays, Flanders Investment & Trade explique miser plutôt sur d’autres événements technologiques.

L’une ou l’autre entreprise flamande a cependant tout de même choisi de faire le déplacement. Parmi elles, on retrouve l’Imec, l’institut louvaniste de recherche en micro-électronique et nanotechnologies, qui n’y aura cependant pas de stand de démonstration, ou Nobi, un fabricant anversois de lampes “intelligentes” détectant les chutes de personnes âgées, qui disposera, lui, bien de son propre “booth”.

Enfin, on peut également relever la présence du groupe verrier AGC Glass Europe, basé à Louvain-la-Neuve, via deux de ses filiales (Wideye et FeelInGlass) actives dans le verre automobile. Au fil des ans, le CES se mue en effet de plus en plus en salon de l’auto, avec la plupart des constructeurs automobiles qui y présentent leurs dernières innovations.