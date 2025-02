En images: She Goes ICT 2025

Pour la 17ème fois, la communauté ‘She Goes ICT’ de Data News s’est rassemblée pour fêter comme il se doit des femmes qui se sont distinguées dans le secteur ICT. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que vous étiez tous ravis d’être là.

La remise des prix dans les catégories Leading ICT Lady of the Year, Rising Tech Star of the Year et Diversity Tech Star of the Year a eu lieu cette fois au Kattebroek (Dilbeek). Ce fut une fois de plus une soirée festive qui, d’une part, mit en exergue les succès engrangés par les femmes dans l’IT et, d’autre part, fut l’occasion pour nombre d’invités de se revoir au sein de ce que nous appelons entre-temps la communauté She Goes ICT. Merci pour votre présence, merci aux sponsors et aux partenaires, merci tout particulièrement aussi à Kathleen Vangronsvelt pour sa présentation inspirante axée sur la science sous-jacente à la diversité. Au plaisir de vous revoir l’année prochaine!