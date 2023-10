CIO of the Year: les principaux défis IT relevés par les nominés

Pensez-vous encore à votre vote pour le titre de CIO of the Year? Pour vous aider, les trois nominés vous permettent ci-après de jeter un regard dans leur jeu. Aujourd’hui, ils passent en revue pour vous les plus importants défis IT qu’ils ont dû relever.

Le 26 septembre, nous avons annoncé les trois nominés pour le titre de CIO of the Year 2023. La rédaction a choisi trois CIO qui ont misé pleinement sur la transformation numérique de leur organisation ces dernières années: Herbert Carracillo (Chief Information Officer chez Sibelga), Michal Paprocki (Chief Information Officer chez Euroclear Group) et An Swalens (Chief Information Officer à la Banque Nationale de Belgique). Tous trois disposent d’un solide mandat en vue de moderniser, de numériser, d’optimiser et de préparer leur organisation pour l’avenir. Jusqu’au 20 octobre, vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Mais peut-être avez-vous besoin d’un peu d’aide? Dans les prochains jours, nous publierons un certain nombre d’articles qui vous donneront une meilleure idée de ce que les candidats représentent et de ce qu’ils font. Aujourd’hui, ils répondent à la question suivante: ‘Quel est votre principal défi IT?’

Herbert Carracillo: ‘La technologie n’excelle que par le top-talent‘

‘Pour moi, le défi se compose de trois points concrets. Pour commencer, la technologie, même la plus prometteuse, n’excelle que par le top-talent. La pénurie de talents que nous connaissons dans le secteur IT, représente par conséquent l’un de nos principaux défis, étant donné que nous devons attirer et conserver les meilleurs professionnels IT. Pour y parvenir, nous faisons confiance non seulement aux packs salariaux et aux conditions de travail traditionnelles, mais aussi aux règlements de travail flexibles, aux possibilités de développement professionnels et aux programmes de bien-être. L’importance que nous accordons aux personnes, représente aussi l’une de nos principales priorités.’

‘Un autre grand défi qui se pose à nous, concerne la direction opérationnelle et la gestion des actifs. Cette dernière cible traditionnellement les investissements sur base de critères statiques précédents, tels que le cycle de vie et les pannes notamment. Mais comme la transition énergétique génère une hausse progressive des investissements dans l’infrastructure (en vue de soutenir de nouvelle formes d’utilisation), il nous faut innover dans la façon de cibler nos décisions d’investissement. Pour garder évidemment les coûts sous contrôle, mais aussi pour faire face à la pénurie de techniciens. Nous avons démarré un programme d’Asset Intelligence, afin d’implémenter de nouveaux processus et l’outillage ad hoc, sur base entre autres d’un jumeau numérique (digital twin) de nos réseaux. Ce programme génère de vastes défis ICT consistant à aborder une maintenance proactive pilotée par l’IA des volumes de données.’

‘Enfin, il nous faut aussi concevoir des services complémentaires à valeur ajoutée pour nos clients. Nous y arrivons sur base de l’énorme flux de données que nous devons collecter et gérer et avec lequel nous devons soutenir aussi de nouveaux acteurs sur le marché. L’émergence de micro-réseaux et de communautés d’énergie amène de nouvelles complexités dans le domaine de la gestion de la production, de la consommation et de la distribution d’énergie localisée: tout un défi en soi.’

An Swalens: ‘Des solutions IT transversales dans un environnement fortement réglementé et complexe’

‘Un premier défi à relever, c’est l’environnement complexe de la Banque Nationale de Belgique. Cette dernière a des besoins professionnels variés et diverses parties prenantes. Nous collaborons avec l’ECB, d’autres banques centrales et plusieurs institutions. Nos activités sont très variées: garantie de ‘safe cash’, à savoir de l’argent comptant sécurisé, assurance de systèmes de paiement efficients et contrôle permanent du système financier, jusqu’à la mise à disposition d’informations financières et statistiques précises aux citoyens. Cette multiplicité de tâches forme un défi lors de la mise en œuvre de solutions IT transversales et de l’aspiration à la simplification et à la standardisation. En outre, nous travaillons dans un environnement fortement réglementé et complexe, parfois même caractérisé par des intérêts contradictoires entre les parties prenantes. Au niveau de l’IT, nous avons besoin d’une réception efficiente de décisions claires et rapides. Il est par conséquent essentiel que nos collaborateurs IT comprennent vraiment nos spécificités professionnelles, afin qu’ils puissent orienter les équipes et les convaincre des priorités, faire des choix et investir du temps dans l’importation et l’exploration de nouvelles possibilités.’

‘De plus, la garantie de la stabilité et de la confiance vis-à-vis des citoyens représente une autre tâche fondamentale de la Banque, faisant partie de notre culture. Cela signifie par exemple que nous y accordons beaucoup de valeur, afin de garder notre environnement stable et libre d’incidents, et que nous sommes plutôt réticents face aux risques lorsqu’il est question de changements. Par ailleurs, le monde IT évolue rapidement, et nous devons aussi profiter à coup sûr des innovations. Nous intégrons de nombreuses modifications dans la rénovation de nos applications et dans nos nouvelles plates-formes cloud. Cela demande non seulement pas mal de dialogues, mais aussi d’importants investissements de la part de nos équipes, afin de maintenir la stabilité de notre environnement en rapide évolution. On pourrait comparer cela à un avion: il faut que notre avion vole de manière souple et en même temps stimuler les changements dans l’environnement IT, développer les compétences et les outils pour le métier, mais aussi préparer nos équipes pour l’avenir. Sans oublier évidemment qu’au beau milieu de ces défis, la guerre des talents demeure en bonne place dans notre agenda.’

Michal Paprocki: ‘Composer le puzzle de notre nouvelle stratégie de transformation IT‘

‘Le principal défi a consisté à composer le puzzle de notre nouvelle stratégie de transformation IT. Il était essentiel de veiller à ce que tout s’imbrique de manière cohérente et transparente: de l’architecture, en passant par l’ingénierie, la résilience et la cybersécurité, jusqu’aux finances, à la gestion des risques et à un nouveau modèle de leadership. Il est malaisé d’expliquer et de mettre en œuvre de façon simple et compréhensible une nouvelle stratégie d’une telle envergure!’

‘Il est de toute manière toujours beaucoup plus simple de sur-ingénierer quelque chose et d’égarer les personnes dans des détails, ce qui est d’autant plus le cas dans des secteurs fortement réglementés tels que le nôtre, où il convient de combiner le feu et l’eau, si j’ose dire. Il convient donc de veiller à prendre des décisions très claires, tout en garantissant une grande stabilité. Les véritables stratégies à succès sont celles qui peuvent être aisément expliquées et comprises. Je suis très fier de mon équipe, parce que nous avons réalisé tout cela conjointement et que tout un chacun a donc fourni sa pierre à l’édifice.’

Voici comment voter Sur www.datanewscio.be, nous vous présentons les trois candidats de manière encore un peu plus détaillée. C’est là que vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Nous clôturerons les votes publics le 20 octobre. Le lauréat final sera co-déterminé par notre jury professionnel et sera annoncé lors de l’événement CIO of the Year. Ce dernier aura lieu cette année à nouveau à l’Event Lounge de Bruxelles le 7 décembre. La cybersécurité en sera le thème central. Toutes les infos et inscriptions sur www.datanewscio.be.