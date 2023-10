CIO of the Year: les principales réalisations des nominés

Pensez-vous encore à votre vote pour le titre de CIO of the Year? Pour vous aider, les trois nominés vous permettent ci-après de jeter un regard dans leurs jeu. Aujourd’hui, ils passent en revue pour vous leurs réalisations les plus importantes de ces dernières années.

Le 26 septembre, nous avons annoncé les trois nominés pour le titre de CIO of the Year 2023. La rédaction a choisi trois CIO qui ont misé pleinement sur la transformation numérique de leur organisation ces dernières années: Herbert Carracillo (Chief Information Officer chez Sibelga), Michal Paprocki (Chief Information Officer chez Euroclear Group) et An Swalens (Chief Information Officer à la Banque Nationale de Belgique). Tous trois disposent d’un solide mandat en vue de moderniser, de numériser, d’optimiser et de préparer leur organisation pour l’avenir. Jusqu’au 20 octobre, vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Mais peut-être avez-vous besoin d’un peu d’aide? Dans les prochains jours, nous publierons un certain nombre d’articles qui vous donneront une meilleure idée de ce que les candidats représentent et de ce qu’ils font. Aujourd’hui, commençons par la question suivante: ‘Quelle est votre principale réalisation IT?’

An Swalens: ‘Une vision et une stratégie claires pour la transformation numérique’

‘Nous avons défini une vision et une stratégie claires pour notre transformation numérique et les avons traduites en une organisation et une architecture IT ciblées. Notre feuille de route ambitieuse pour les futures implémentations est maintenant en bonne voie. Les applications de base qui soutiennent notre travail visant à garantir la sécurité des paiements et des espèces sont actualisées avec de nouvelles technologies et les normes de sécurité les plus élevées. Nos principes fondamentaux en matière de cloud hybride sont prêts, ainsi que notre nouvelle plate-forme de données et notre automatisation à l’échelle de la banque. Ce sont là des projets réussis et prometteurs qui stimulent l’innovation.’

‘La sécurité nécessaire est bien sûr intégrée, la gouvernance a été déterminée et est en cours de développement, et nous sommes engagés dans un processus d’apprentissage, soutenu par notre nouveau modèle organisationnel axé sur une collaboration plus agile et axée sur la valeur. Cela inclut des business/IT fusion teams, soutenues par une puissante gouvernance.’

‘En relativement peu de temps, nous avons jeté des bases solides basées sur une expertise et des compétences techniques et organisationnelles. Nous sommes maintenant en mesure d’intégrer de nouvelles technologies beaucoup plus rapidement et de manière plus sécurisée et nous sommes prêts à poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route et, comme toujours, en étroite collaboration avec le métier.’

Michal Paprocki: ‘Une transformation subdivisée en cinq changements stratégiques‘

‘Ma principale performance IT est certainement la transformation qui a commencé l’année dernière dans toute l’organisation de notre entreprise. Cette transformation fait en soi partie de notre stratégie IT décisionnelle liée à notre stratégie d’exploitation, elle-même axée sur une culture s’articulant autour de l’ingénierie, de la résilience et d’un lien étroit avec le métier. Voilà qui devrait surtout nous permettre de continuer à fournir de meilleurs services à nos clients, avec de plus en plus d’expériences numériques et d’informations que nos données nous apportent. C’est certainement le projet le plus intensif et le plus excitant sur lequel j’ai travaillé dans ma carrière!’

‘Notre transformation peut en fait être subdivisée en cinq changements stratégiques: rapprocher le métier et l’IT, mettre en œuvre une méthode de travail agile, passer au cloud, assurer une résilience durable et créer une puissante culture dans laquelle les gens peuvent s’épanouir pleinement. Et honnêtement, le fait que nous en soyons déjà arrivés là en équipe, cela me rend très fier.’

‘En tant que leader, je crois qu’il convient de responsabiliser les collaborateurs. Je suis également ouvert à d’autres avis. Donc quand mes équipes et moi, nous nous lançons mutuellement des défis dans certains domaines, c’est dans l’optique d’obtenir le meilleur résultat. Et en même temps, nous sommes sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la direction que nous voulons prendre. C’est ce qui donne vraiment satisfaction.’

Herbert Carracillo: ‘La transformation de l’entreprise a engendré trois adaptations IT majeures‘

‘Il n’y a pas de meilleures performances IT que celles qui aident l’entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques. Pour Sibelga, il s’agit de définir et de fixer son rôle d’acteur dans le nouvel écosystème du marché de l’énergie, ainsi que la transition énergétique qui modifie la façon dont l’énergie est produite. En tant que gestionnaire du réseau de distribution, Sibelga réagit à la nouvelle utilisation du réseau et offre à d’autres acteurs du marché – tant traditionnels qu’entièrement nouveaux – des services de données quasiment en temps réel. Cette transformation de Sibelga a également obligé l’IT à s’adapter à trois domaines.’

‘Une première réalisation importante a été la mise en place d’une plate-forme centrale qui facilite l’échange de données du marché entre tous les acteurs concernés (gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, fournisseurs, entreprises de services et autres). Notre service IT y est arrivé en étroite collaboration avec le métier, impliquant plus d’une centaine de personnes sur une longue période. Cela a eu un impact sur de nombreux processus de base tels que la mesure, le règlement et la facturation, ainsi que sur nos systèmes back-end (gestion des compteurs, ERP, CRM, …).’

‘En outre, nous avons implémenté l’IoT dans notre réseau: pensez au déploiement du smart grid, en ce compris les cabines intelligentes qui aident à mieux surveiller notre réseau, et le déploiement des compteurs intelligents à Bruxelles. D’un point de vue IT, davantage de compteurs intelligents sur le réseau signifie plus de données à collecter, stocker, valider et traiter que par le passé. C’est pourquoi nous avons repensé l’ensemble de l’architecture de données de Sibelga, avec l’avantage de pouvoir offrir des services supplémentaires aux citoyens à l’avenir.’

‘Et enfin, il y a la troisième adaptation IT majeure: nettement plus de numérisation. Nous avons implémenté des projets de numérisation à tous les niveaux de l’organisation, y compris l’exploitation de notre réseau. L’ambition principale était d’optimiser le planning des équipes, ce qui est essentiel pour Sibelga, compte tenu de la pénurie de techniciens sur le marché, afin de réduire les coûts et d’améliorer l’efficience de nos interventions.’

