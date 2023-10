CIO of the Year: les nominés accueillent-ils l’IA à bras ouverts?

Pensez-vous encore à votre vote pour le titre de CIO of the Year? Pour vous aider, les trois nominés vous permettent ci-après de jeter un regard dans leur jeu. Aujourd’hui, ils passent en revue pour vous la manière dont leur organisation se positionne vis-à-vis de l’intelligence artificielle (IA).

Le 26 septembre, nous avons annoncé les trois nominés pour le titre de CIO of the Year 2023. La rédaction a choisi trois CIO qui ont misé pleinement sur la transformation numérique de leur organisation ces dernières années: Herbert Carracillo (Chief Information Officer chez Sibelga), Michal Paprocki (Chief Information Officer chez Euroclear Group) et An Swalens (Chief Information Officer à la Banque Nationale de Belgique). Tous trois disposent d’un solide mandat en vue de moderniser, de numériser, d’optimiser et de préparer leur organisation pour l’avenir. Jusqu’au 20 octobre, vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Mais peut-être avez-vous besoin d’un peu d’aide? Dans les prochains jours, nous publierons un certain nombre d’articles qui vous donneront une meilleure idée de ce que les candidats représentent et de ce qu’ils font. Aujourd’hui, ils répondent à la question suivante: ‘Quelle est l’approche de votre organisation vis-à-vis de l’intelligence artificielle (IA)?’

Michal Paprocki: ‘Proposer des services basés sur des données plus intelligentes‘

‘Je suis de plus en plus enthousiaste à propos de tous les développements en matière de nouvelles technologies. Il n’en va à coup sûr pas autrement lorsqu’il s’agit spécifiquement de l’intelligence artificielle. La manière dont nous abordons les nouveaux développements chez Euroclear, consiste à examiner d’abord les opportunités qu’ils peuvent offrir, puis les points névralgiques sur le marché qu’ils pourraient combler. En tant qu’entreprise, nous ne suivons jamais le cycle de mode bien connu. La technologie évolue si rapidement que pour l’utiliser au mieux, il convient de savoir où elle peut nous aider et comment l’appliquer correctement.’

‘L’IA, nous l’envisageons par conséquent sous deux perspectives: celle de nos clients et celle de notre personnel. De notre côté, nous estimons que l’IA générative accroîtra la productivité en offrant à nos collaborateurs les outils leur permettant d’effectuer leur travail plus efficacement. Côté clients, nous utiliserons l’IA générative surtout pour améliorer l’expérience numérique globale et offrir davantage d’informations en termes d’efficience, de liquidités ou de risques. Notre objectif final est de proposer des services plus intelligents, à savoir data-enabled.’

Herbert Carracillo: ‘L’innovation pilotée data sur base de nos données collectées‘

‘C’est l’innovation qui nous permet d’adapter notre entreprise à l’évolution du marché, d’améliorer les processus et de répondre aux attentes du client. Et nous investissons par conséquent dans des technologies innovantes axées sur les systèmes smart grid et les jumeaux numériques (digital twins), sur une analysée poussée des données, sur la cybersécurité, mais aussi sur l’intelligence artificielle. Nous considérons également l’innovation comme un tremplin vers la clientèle.’

‘Mais le véritable défi sous-jacent à l’innovation consiste à créer une valeur tangible pour notre entreprise. Ce que nous faisons toujours par le truchement de phases exploratoires, c’est tenter de nous faire une vision des développements technologiques au moyen d’études et de phases pilotes. Nous nous concertons également étroitement avec notre métier via divers forums internes pour nous assurer que l’innovation réponde quoi qu’il en soit à ses attentes et à ses besoins.’

‘Tout spécialement dans le domaine de l’intelligence artificielle, nous investissons par exemple dans des analyses pilotées par l’IA, afin d’optimiser la gestion et la stabilité du réseau et de permettre une maintenance prédictive. Côté clients, les chatbots et les assistants virtuels pilotés par l’IA nous aident à améliorer le support.’

‘Il est évident que l’innovation pilotée par les données est quoi qu’il en soit importante pour nous. Toutes les données que nous collectons sur notre infrastructure, notre réseau et nos compteurs intelligents, doivent être traitées pour alimenter l’innovation et développer de nouveaux services data orientés vers les citoyens, ainsi que vers les institutions publiques. Les données que nous collectons et traitons par le biais de capteurs, formeront la base des choix que nous ferons à l’avenir en matière de maintenance et d’investissements dans le réseau. Mais plus encore que des données, l’innovation dépend surtout de nos collaborateurs. Nous accordons donc une très grande attention au fait d’encourager nos employés à expérimenter de nouvelles idées, et nous leur donnons également les moyens d’innover eux aussi.’

An Swalens: ‘L’innovation est un élément essentiel de notre plan stratégique’

‘L’innovation est un thème principal du plan stratégique 2020-2025 de la Banque Nationale de Belgique. Notre objectif est de continuer à évoluer en tant que banque centrale moderne et de rester pertinent dans un monde en évolution rapide. Nous appelons cela: ‘nous projeter sur demain’. Notre équipe centrale d’innovation fonctionne comme une espèce de catalyseur, mais les ambassadeurs et initiatives pour l’innovation sont disséminés dans l’ensemble de la banque. Via nos Journées de l’innovation, nous recueillons aussi des visions et de l’expertise de l’extérieur. Nous participons en outre activement aux initiatives pour l’innovation d’autres banques centrales et assurons aussi les formations supplémentaires nécessaires.’

‘Pour atteindre des résultats plus rapides dans le domaine IT, nous avons créé des bacs à sable pour l’innovation dans notre nuage privé virtuel et nous prenons part à de nombreuses preuves de concept. Nous accordons la préférence à l’expérimentation de technologies susceptibles d’être aisément intégrées dans nos piles existantes et donc d’être mises plus rapidement en production. Cette approche, qui entraîne évidemment quelques restrictions, mais aussi de nombreux avantages, s’inscrit dans la culture de la BNB.’

‘L’intelligence artificielle est en fait utilisée depuis quelque temps déjà au sein de la BNB. L’un de nos objectifs stratégiques consiste à opérer de manière réfléchie et efficiente. L’IA nous aide à y parvenir en automatisant des tâches manuellement intensives et en offrant à notre personnel qualifié des notions, résumés et analyses de rapports, d’extraits de texte, de détections d’anomalies et d’analyses poussées. Notre approche consiste surtout à adapter l’IA au lieu de former des modèles d’IA à partir de zéro. Nous utilisons donc des modèles qui sont disponibles sur le marché et les appliquons à nos use cases. Parmi les exemples d’utilisation de l’IA à la BNB, citons l’analyse de sentiments, les classifications automatiques de documents (NLP) et les flux de travail automatisés (RPA et ML). Nous utilisons aussi l’IA notamment dans les activités anti-blanchiment (AML) et nous recourons à l’analytique géospatiale pour juger par exemple des propositions de banques commerciales en vue de déplacer des distributeurs automatiques de billets de banque.’

