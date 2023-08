Appel: Data News recherche de nouveau les ICT/Digital Projects of the Year

Cette année encore, Data News entend récompenser les projets ICT les plus réussis, novateurs et impactants de notre pays. Envoyez-nous donc le vôtre.

Avez-vous vous-même élaboré un projet ICT de ce genre? Avez-vous réussi à mener à bien une transformation numérique ambitieuse au sein de votre entreprise ou département? Avez-vous le sentiment que votre projet numérique est vraiment une réussite et/ou accélère les objectifs de votre entreprise/département? Dans ce cas, votre entreprise ou organisation a peut-être l’opportunité de remporter l’un de nos prestigieux ICT Digital Project of the Year Awards.



Vous avez jusqu’au 29 septembre pour transmettre votre projet, si vous voulez avoir une chance d’être reconnu. Parmi tous les envois reçus, la rédaction et un jury académique effectueront une première sélection. Les nominés seront ensuite invités à venir présenter leur projet au jury qui, après délibération, choisira les gagnants. Les lauréats seront présentés le 7 décembre lors de la 16ème édition de l’événement CIO of the Year organisé à l’Event Lounge de Bruxelles. Cette soirée festive sera du reste placée sous la signe de la sécurité.

Vous pouvez envoyer votre projet via https://datanewscio.be où vous trouverez tous les renseignements et informations nécessaires.