Wim Remes revient chez spotit en tant que nouveau directeur des opérations

L’entreprise IT spotit, basée à Merelbeek, a engagé Wim Remes (47 ans) en tant que directeur des opérations. Remes, ancien membre du conseil d’administration de l’organisation de cybersécurité ISC², travaillera main dans la main avec les fondateurs et propriétaires Steven Vynckier (CEO) et Frederik Rasschaert (CTO) pour définir les orientations de spotit.

Wim Remes ne fait pas ses premiers pas chez spotit. Entre 2017 et 2022, l’Anversois y travaillait déjà comme consultant. Il a également contribué à la création du Centre des opérations de sécurité (SOC). Ce centre surveille les environnements informatiques des entreprises 24 heures sur 24, en détectant et en éliminant les menaces potentielles.

Remes sera désormais responsable de tout le volet opérationnel au sein de spotit. Ainsi, il sera non seulement responsable de l’équipe SOC, mais gérera également les équipes opérant au sein du Centre d’opérations réseau (NOC).

Changements au sommet

Wim Remes travaille depuis 26 ans dans le domaine de l’IT et de la cybersécurité. Il a évolué dans des entreprises telles qu’Ernst & Young, IOActive et Rapid7, et il a également été membre du conseil d’administration d’ISC², la plus grande organisation de cybersécurité au monde, entre 2012 et 2018. Ces deux dernières années, Remes était directeur général des services de sécurité chez Damovo, où il était responsable de toutes les activités de cybersécurité dans la région EMEA.

Un nouveau visage a rejoint la direction de Spotit depuis le mois de juin. Outre Wim Remes, Hein Pattyn a également intégré l’équipe en tant que directeur du développement commercial. Ils remplacent respectivement Wim Lespoix et Jürgen Verniest, qui prennent un nouveau tournant dans leur carrière.