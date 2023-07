Ward Decaluwe nommé CEO de Droneport

L’expert en aviation Ward Decaluwe (56 ans) sera à partir du mois d’août le nouveau PDG de Droneport, une firme établie à Saint-Trond. Il aura la charge de la poursuite du développement de l’aéroport régional et du campus correspondant.

Droneport a ouvert ses portes fin 2018 sur l’ex-base aérienne militaire de Brustem (Saint-Trond) et accueille des start-ups, entreprises en croissance et centres de la connaissance en technologies liées aux drones et à l’aéronautique. Ward Decaluwe peut se prévaloir d’une longue carrière chez Brussels Airport, à la Sabena et chez Brussels Airlines. Pendant plus de huit ans, il fut aussi membre du comité de direction de Brussels Airport. Ces dernières années, il se focalise, en qualité de consultant, sur l’innovation et les partenariats stratégiques dans le secteur aérien.

‘La référence dans le secteur européen des drones’

‘Decaluwe est un professionnel de haut… vol et un expert aéronautique qui comprend très bien le potentiel d’un projet comme Droneport’, déclare Tom Vanham, président de Droneport. Vanham entend faire croître le site de Saint-Trond jusqu’à devenir la référence dans le secteur européen des drones. Précédemment cette année déjà, on apprenait que Brussels Airport avait pris une participation de trente pour cent dans Droneport.