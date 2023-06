Une autre haute directrice quitte Twitter

Ella Irwin, manager principal de la gestion du contenu et de la politique à suivre chez Twitter, a remis sa démission. Le propriétaire de l’entreprise, Elon Musk, voit ainsi de nouveau l’un de ses cadres supérieurs s’en aller. Les raisons du départ d’Irwin ne sont pas claires.

En tant que responsable de la division ‘confiance et sécurité’, Irwin aidait à superviser la politique suivie par Twitter en matière d’intimidation, d’incitation à la haine et de contenu violent. Ces règles avaient été assouplies sous Musk. Irwin était aussi impliquée dans la suspension de comptes et réagissait régulièrement aux utilisateurs de Twitter, dont les comptes étaient bloqués.

Selon des employés tant actuels qu’anciens de Twitter, Irwin était l’un des cadres les plus fiables au service de Musk et elle était toujours prête à appliquer et à défendre ses décisions dans le domaine du contenu sur la plate-forme de média social. De nombreux annonceurs et utilisateurs de Twitter estimaient toutefois que la plate-forme était sous Musk devenue trop accueillante pour les messages haineux. Musk avait en mars déjà signalé que les revenus publicitaires de Twitter avaient diminué de moitié depuis octobre dernier.

Deuxième départ

Irwin est la deuxième directrice de la division ‘confiance et sécurité’ à démissionner, depuis que Musk a pris les rênes chez Twitter. Le premier directeur, Yoel Roth, avait quitté en novembre dernier. Après son départ, Roth s’était montré très critique envers la politique du contenu de l’entreprise.