Un top-designer d’Apple rejoint l’agence de Jony Ive en vue de travailler pour OpenAI

Tang Tan, responsable de la conception de produits chez Apple, rejoint LoveFrom. Il s’agit là de l’agence de Jonathan (Jony) Ive, l’homme qui a été pendant des années responsable des designs emblématiques d’appareils tels que l’iPhone, l’iPad et l’iMac. Tan y travaillerait sur du nouveau matériel d’IA pour OpenAI.

Tang Tan était vice-président iPhone & Apple Watch Product Design chez Apple. Son départ a été signalé d’abord par Mark Gurman, un journaliste de l’agence Bloomberg, qui révèle fréquemment des primeurs Apple en se basant sur ses sources généralement bien informées. Gurman déclare que chez LoveFrom, Tan se concentrera sur le développement de produits d’IA en collaboration avec OpenAI, la firme à l’origine du populaire ChatGPT. On ne sait pas encore exactement de quel type de produits il s’agit, mais vu l’historique de Tan, on ne peut pas exclure que ce soit un nouveau smartphone ou un portable intelligent.

Apple Car

Jony Ive a également travaillé chez Apple en tant que designer pendant des décennies. De l’iPod à l’agencement des Apple Stores, il n’y a guère de concepts sur lesquels il n’a pas laissé sa marque au cours de sa carrière chez Apple.

Après 2019, lorsque Ive créa sa propre agence de design LoveFrom et se mit à travailler également pour d’autres clients, il continua à œuvrer sous la direction du patron d’Apple, Tim Cook, sur des projets tels que l’iMac 24 pouces et – apparemment aussi – la tant attendue Apple Car. Après plus de trente ans, cette collaboration a officiellement pris fin en 2022.

En collaboration avec Dutch IT Channel.