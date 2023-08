Un quart des organisations examinent les profils des candidats sur les réseaux sociaux

Plus de 25 pour cent des organisations passent au crible les profils des candidats sur les réseaux sociaux. Elles vérifient entre autres si les informations du profil correspondent aux données du CV. Voilà ce qui ressort d’une étude effectuée par l’université néerlandaise de Tilburg et l’éditeur Rendement à propos des pratiques de recrutement et de sélection.

Quatre pour cent des organisations interrogées déclarent examiner systématiquement le profil des candidats sur les réseaux sociaux. Seize pour cent le font régulièrement, tandis que cinq pour cent déclarent le faire rarement. L’université de Tilburg souligne qu’il n’est pas automatiquement permis de consulter les profils des candidats sur les réseaux sociaux.

Diverses raisons

Plus de la moitié (56 pour cent) des organisations qui examinent les profils, affirment vérifier si ces informations correspondent aux données du CV. En outre, 62 pour cent recherchent un comportement (non professionnel), et 46 pour cent des opinions personnelles.

Diverses plates-formes retiennent l’attention des organisations. C’est ainsi que 96 pour cent d’entre elles consultent LinkedIn, 71 pour cent Facebook et 41 pour cent Instagram. X, l’ex-Twitter, est contrôlée beaucoup moins souvent avec 17 pour cent.

