Un nouveau Managing Director chez Luminis

Ronald Voets devient le nouveau Managing Director chez Luminis. La société-mère M80 accélère ainsi ses ambitions internationales.

Le fonds d’investissement belge M80 entend devenir un spécialiste européen de la transformation numérique. Après avoir racheté XPLUS, M80 a absorbé cette année aussi le prestataire de services IT néerlandais Luminis. Cette entreprise fournit des solutions et des services en matière de nuage et de données. Ronald Voets sera le nouveau Managing Director de Luminis à partir du 1er avril.

Ronald Voets amène avec lui pas mal d’expérience acquise entre autres chez Visma, Raet, PinkRoccade et Exact. Voets aura comme mission de faire croître Luminis, y compris au niveau international.

M80 Partners est la société de management de M80 Capital, un fonds d’équité privé créé en novembre 2018 et investissant dans des entreprises en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Son objectif est constitué d’entreprises en croissance dans les soins de santé, sur le marché à la consommation, dans les services professionnels et l’industrie. En plus de XPLUS et de Luminis, BPSOLUTIONS et Total Design font également partie de M80.