Un nouveau CEO pour le fournisseur cloud SoftwareOne

L’actuel CEO Dieter Schlosser quitte le fournisseur de logiciels et de solutions cloud au bout de dix ans.

Le conseil d’administration de SoftwareOne Holding AG a engagé Brian Duffy au poste de nouveau Chief Executive Officer. Début mai, il succèdera à l’actuel CEO Dieter Schlosser, qui fut actif dix années durant dans l’entreprise.

Duffy vient de SAP, où il travailla pendant quasiment 20 ans. Récemment, il y était président de la division Cloud. Il fut entre autres responsable du développement et de l’évolutivité de ‘RISE with SAP’, une initiative stratégique visant à encourager les clients à migrer vers le nuage.

Duffy remplacera donc Schlosser, qui était entré au service de SoftwareOne en tant que COO en 2012. Depuis janvier 2019, il y était actif comme CEO. Il a été chargé du rachat de Comparex, de l’entrée réussie à la Bourse de SoftwareOne en octobre 2019 et de la transformation de l’entreprise en un fournisseur mondial de solutions logicielles et cloud. En 2022, le chiffre d’affaires de SoftwareOne a doublé à plus d’1 milliard d’euros.