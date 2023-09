Qui sera CIO of the Year 2023? Votez maintenant!

C’est aujourd’hui même que Data News révèle les trois nominés au titre de CIO of the Year 2023. La rédaction a choisi trois CIO qui ont ces dernières années pleinement misé sur la transformation numérique de leur organisation.

Au cours des années qui viennent de s’écouler, le rôle du CIO a de plus en plus évolué de celui de partenaire avec qui collaborer vers celui d’un leader stratégique ayant la charge de la numérisation dans son entreprise. Le CIO moderne ne parle plus seulement de ‘digital transformation’, mais aussi de ‘business transformation’. Dans le cadre de l’événement CIO of the Year 2023, la rédaction de Data News a opté pour trois CIO disposant d’un solide mandat en vue de moderniser plus avant leur organisation, de la moderniser, de la numériser et de la préparer au mieux pour demain. L’innovation n’est jamais bien loin, mais tous trois misent aussi sur la consolidation de la technologie, des plates-formes et des applications.

Voici les nominés Herbert Carracillo – Chief Information Officer chez Sibelga Michal Paprocki – Chief Information Officer chez Euroclear Group An Swalens – Chief Information Officer à la Banque Nationale de Belgique

Les nominés au titre de CIO of the Year 2023 (de gauche à droite.): Herbert Carracillo (CIO Sibelga), Michal Paprocki (CIO Euroclear Group) et An Swalens (CIO Banque Nationale de Belgique) © DN

Sur www.datanewscio.be, nous vous présentons plus avant les trois candidats. Dès aujourd’hui, vous pouvez aussi voter pour votre nominé favori. Mais peut-être avez-vous besoin de plus amples informations? Les prochains jours et semaines, nous publierons quelques articles supplémentaires donnant la parole aux nominés qui aborderont notamment leurs grands chantiers, leurs principales réalisations et les plus importantes priorités de leur département IT.

Nous clôturerons le vote public le 20 octobre. Le lauréat sera désigné par notre jury professionnel et présenté lors de l’événement CIO of the Year. Ce dernier aura lieu cette année à nouveau dans l’Event Lounge à Bruxelles le 7 décembre. Le thème central de cette soirée sera la cybersécurité. Toutes les infos et les inscriptions via www.datanewscio.be.