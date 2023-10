La figure de proue de Vasco, Jan Valcke, est décédé

Le secteur ICT belge perd l’un de ses pionniers visionnaires en la personne de Jan Valcke. Pendant plus de 20 ans, il a été la personnification de la perle technologique Vasco.

Jan Valcke est décédé dans la sphère privée. Valcke a été co-fondateur et membre du conseil d’administration de Digiline, l’entreprise qui a en 1991développé et commercialisé les premiers jetons Digipass pour une solide authentification. Vasco Data Security est née à la fin des années nonante d’une fusion entre Valckes Digiline, l’ex-Vasco, et Lintel Security. Les lecteurs de cartes Digipass connaissèrent finalement un grand succès en Belgique, mais bien au-delà. En 1997, Vasco Data Security avait déjà vendu plus d’un million de Digipass. En 2009, elle dépassa le cap des 32 millions.

Jan Valcke a été l’un des architectes de la position de leader de Vasco et, en tant que visionnaire, il a continué à proposer de nouveaux produits d’authentification puissante durant l’ère post-Digipass. En 2011, la rédaction de Data News le nomma par conséquent ICT Personality of the Year. Valcke avait alors 56 ans et travaillait depuis un peu plus de 30 ans. ‘Mais créer quelque chose de nouveau allait quand même me donner un coup de pouce’, déclara-t-il à l’époque dans une interview . En 2018, Vasco fut finalement rebaptisée en OneSpan après le rachat de la britannique Dealflo.

Valcke quitta Vasco fin 2016 pour prendre sa retraite. ‘Son talent et sa vision ont positionné Vasco comme un leader de l’industrie. Nous le remercions pour son dévouement et ses réalisations et respectons son choix de prendre sa retraite’, déclara Kendall Hunt, CEO de Vasco à l’époque.

Jan Valcke souhaitait passer plus de temps avec sa famille et ses petits-enfants. C’est qu’il a fait, mais l’entrepreneuriat a continué de bouillonner à l’intérieur de Valcke. Dans les années qui ont suivi, il a notamment conseillé la firme de sécurité belge TrustBuilder en tant qu’administrateur indépendant. ‘La Belgique est trop petite pour notre technologie’, déclara-t-il dans une interview en 2018, dans laquelle il expliquait comment TrustBuilder pourrait devenir un acteur mondial. Ou comment il continua quand même toujours à tirer satisfaction de la création.

La rédaction de Data News exprime ses sincères condoléances à la famille, aux amis, aux (ex-)collègues, aux partenaires commerciaux et aux connaissances de Valcke. Les adieux se dérouleront dans l’intimité, comme le souhaitait Jan Valcke lui-même.