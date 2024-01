Tom De Block succède à Thierry Geerts au poste de country manager chez Google BeLux

Le country manager Thierry Geerts a décidé de quitter Google BeLux après douze ans. Il sera remplacé le 1er avril par Tom De Block, qui fait partie de l’équipe de Google depuis dix ans.

Geerts déclare qu’il quitte Google pour explorer de nouvelles opportunités en vue du prochain chapitre de sa carrière. ‘Je suis très fier de tout le travail accompli par Google ces dernières années pour accompagner la transformation numérique de la Belgique’, affirme le directeur sortant.

‘Google mise sur la carte’

Peter Friis, vice-président de Google Northern Europe, regrette que Thierry Geerts quitte l’entreprise: ‘Il a vraiment contribué à mettre Google sur la carte belge et a fait un excellent travail en aidant les entreprises – petites et grandes – à accroître leur présence en ligne.’ Dans le même temps, Frijs exprime toute sa confiance en Tom De Block, qu’il qualifie de ‘leader apprécié’.

De Block a rejoint l’équipe Google il y a près de dix ans et dirige actuellement les activités commerciales pour les clients en Belgique et au Luxembourg. Avant d’entrer dans le monde numérique, il a passé quinze ans à l’étranger dans le secteur créatif des arômes et des parfums pour les leaders du marché IFF et Givaudan. En tant que Marketing & Consumer Insights Director, il a joué un rôle dans l’amélioration du goût et de la saveur de toutes sortes de produits.